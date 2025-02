Zoveel extra geld hoopt Amsterdam te verdienen met parkeren

De parkeerprijzen stijgen in de grote steden. Dit is hoeveel miljoenen de burgemeesters willen ophalen.

Zelfs als je auto stilstaat, kost hij je nog steeds geld. Denk maar eens aan de afschrijving (tenzij je een goede investering hebt gedaan). Zelfs voor het stukje land waar je je auto achterlaat, betaal je. En op sommige plekken niet zo’n beetje ook. De prijzen rijzen op verschillende plekken de pan uit. Je gaat toch denken: wat verdienen die steden in totaal met het parkeergeld?

Het antwoord komt van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De onderzoekers bekeken de begrotingen van verschillende grote Nederlandse gemeenten. Hierin staan ook de verwachte inkomsten uit parkeerheffingen. Samen met OZB (onroerende zaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing leveren de parkeergelden het meest op van alle heffingen. Zo hopen de gemeenten dat 10,3 procent van de belastingopbrengsten uit parkeergeld komt. Ter vergelijking: in 2017 was dit nog 8,1 procent.

Zoveel verdienen de gemeenten met parkeergeld

Over hoeveel centen praten we dan? Voor 2024 waren de inkomsten uit parkeerheffingen begroot op 1,321 miljard euro. Dacht je dat dat al een berg geld was? Dit jaar denken de gemeenten samen zelfs 1,475 miljard euro in het laatje te brengen. Dat is bijna anderhalf miljard euro en 11,6 procent meer dan in 2024.

Een aantal grote steden draagt fors bij aan de gestegen parkeerinkomsten. De gemeente Amsterdam spant (natuurlijk) de kroon. In de hoofdstad moet er € 42 miljoen extra worden verdiend met parkeren. In Den Haag willen ze € 22 miljoen extra, in Rotterdam € 17 miljoen, in Utrecht € 16 miljoen en in Arnhem en Breda nemen ze genoegen met € 7 miljoen extra inkomen ten opzichte van de vorige begroting.

Waar gaat het geld heen?

De miljarden worden niet rechtstreeks geïnvesteerd in betere wegen. Waar het geld wel belandt? Dat weten alleen de beleidsmakers. Het parkeergeld verdwijnt namelijk in de pot ”algemene middelen’ van de gemeenten. Dat wil zeggen dat het geld vrij besteedbaar is. We hebben dus geen idee waar al onze duur verdiende centen heen gaan. Wat dacht je van het neerzetten van borden voor de milieuzones?

Foto: Porsche Taycan gespot door @p406