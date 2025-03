BYD deelt even een stoot uit aan de concurrentie. Net zo snel laden als tanken

BYD belooft het echt. Dat je net zo snel kunt laden als tanken. Hoe dan?

Het wordt vaak gezegd, ook door ondergetekende. Een elektrische auto rijden is helemaal niet zo’n probleem. Als je maar wat sneller zou kunnen laden, dan is het echt dé perfecte manier van autorijden. Snel, stil en je hoeft je geen zorgen te maken of je thuis wel haalt voor het donker is.

Net zo snel laden als tanken, dat zou zo vreselijk veel schelen. Nu sta je toch iedere keer weer 20 minuten bij de snellader en dan kun je nog steeds niet van de volle capaciteit van de accu gebruikmaken. Maar BYD zegt dat het vanaf nu gewoon wél mogelijk is. Net zo snel laden als benzine tanken. Hoe dan?

Laden met 1 megawatt, bij BYD kan het

Nou, BYD heeft het door hen zo genoemde Super e-Platform onthuld. Dit platform knalt er met een laadsnelheid van 1.000 kW doorheen. Dat betekent dat je in vijf minuten 400 kilometer bijtankt. Twee kilometer per seconde.

Volgens BYD-baas Wang Chuanfu was het doel simpel: laden net zo snel maken als tanken. Dus vanaf nu kun je bij het laadstation net twee artikelen lezen op Autoblog terwijl je er 400 kilometer bij hebt geladen. BYD noemt dit “Flash Charging”. Wij noemen het gewoon belachelijk snel.

Het geheime wapen? De ‘Flash Charging Battery’, met een ultrasnel ionenkanaal. Klinkt ingewikkeld, maar betekent gewoon dat die batterij stroom slurpt als een student pilsnerbier tijdens happy hour. Daarbij heeft BYD een nieuwe siliciumcarbide voedingschip bedacht met een spanningsbereik tot 1.500 V.

Snelle auto’s zijn leuk, maar als je moet wachten tot 2050 om bij te laden, schiet het niet op. BYD heeft daarom een megawatt flash-laadstation ontwikkeld. Volledig vloeistofgekoeld (voor de nerds onder ons) en in staat om 1.360 kW te leveren.

BYD is van plan om in China meer dan 4.000 van deze stations uit de grond te stampen. En met hun ‘dual-gun charging’ technologie – waarbij je auto met twee stekkers tegelijk kan worden opgeladen – is het feest helemaal compleet. Noem het een slimme boost, wij noemen het de start van de laad-oorlog.

Met deze technologie verklaart BYD de oorlog aan laadangst. En aan de concurrenten. Wie nu nog klaagt dat elektrisch rijden te langzaam is, heeft gewoon geen excuus meer. Opladen wordt sneller, makkelijker en eerlijk gezegd ook een stuk cooler. Dit is niet zomaar een sprongetje vooruit, dit is de Fast & Furious van elektrisch rijden.

Dus ja, terwijl anderen nog denken dat 350 kW snel is, lacht BYD in z’n vuistje. En wij? Wij kijken toe en denken: tijd om die Tesla in te ruilen. Iemand interesse?