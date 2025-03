De Max Verstappen handdoek. Hij bestaat!

Max Verstappen kan maar beter nu al de handdoek in de ring gooien. Tja. Dat zeg ik niet, dat zegt iemand met verstand van zaken. Ook dat nog.

Hebben we genoten gisteren van de eerste race van het Formule 1-seizoen? Lekker chaotisch was het hè, met die regen en alle glijpartijen. En uiteindelijk deed ons wonderkind Max Verstappen gewoon weer mee om de winst.

Als je het zo bekijkt is er niet heel veel waar Max zich zorgen over zou moeten maken, maar dan ken je Martin Brundle nog niet. De oud-coureur en huidig analist zegt in iets andere bewoordingen dat Verstappen eigenlijk nu al de handdoek in de ring kan gooien.

Max kan maar beter nu al de handdoek gooien.

Die zegt dat de vechtpartij tussen de Belgische Monegask en de Britse Monegask Lando Norris puur kunstmatig tot stand is gekomen. Dat wil zeggen, volgens hem was Max absoluut niet in de buurt van de McLaren gekomen als er geen safety car de baan op was geweest.

Hij denkt dat als het droog was geweest en de race niet genivelleerd werd door de safety car, Verstappen geen schijn van kans had gehad tegen de pure snelheid van de twee oranje wagens. Ze hadden hem vermorzeld, denkt Brundle. Hij vindt dan ook dat Norris een terechte winnaar is.

En tja. Een kleine persoonlijke noot van de auteur van dit artikel dan maar even. Ik denk dat Brundle misschien wel gelijk heeft. Ik zie het liever anders, maar die twee McLarens zijn gewoon echt een klap sneller dan alle andere auto’s. Dan wordt het lastig vechten voor de andere coureurs, maar aan de andere kant, in 2021 werd Verstappen ook gewoon wereldkampioen in een mindere wagen dan die van Lewis Hamilton.

En nog iets. Als, als, als… Als mijn tante wielen had gehad, was het een fiets geweest. Eet dat Martin Brundle…