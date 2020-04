Gepantserde Klassen Range Rover is enorm veilig

Met de gepantserde Klassen Range Rover Autobiography XXL hoef je je nergens meer druk op te maken. Op het verbruik na dan, wellicht.

Ondanks de vele en hevige concurrentie is de Range Rover de enige echte originele luxueuze off-roader. Het is ook een van de weinigen in deze klasse die sportiviteit links laat liggen en off-road nog iets klaar kunnen speelt. Een unieke en briljante combinatie.

Klassen

Dat kan natuurlijk nog unieker als we kijken naar deze Range Rover Autobiography XXL van Klassen. Zoals je kunt zien is deze Range Rover een flink stuk langer dan de originele Range Rover Long Wheel Base. Nu is dat niet meteen het grootste nieuws, want een paar jaar geleden spotte @jaapiyo een dergelijke auto op de Salon van Genève in 2018.

1016

Die auto werd de ‘1016’ genoemd. Dat was het totaal aan toegenomen millimeters. Deze auto heeft dus een wielbasis van meer dan vier meter! Deze meet 4,14 meter, om precies te zijn. De achterklep opent op een andere wijze en het dak is verhoogd. De oplettende lezer zal gezien hebben dat ze niet de nieuwste Range Rover gepakt hebben, maar dat is zo aangepast als je ziet wat er voor de rest aan is gedaan.

Gepantserd

Deze auto is op de 1016 gebaseerd, maar gaat eventjes verder met het welbehagen van zijn inzittenden. Deze ‘Klassen Stretched’ is namelijk niet alleen verlengd, maar ook gepantserd. Daar wordt de auto overigens niet lichter van. In de zwaarste configuratie tikt deze gepantserde Klassen Range Rover Autobiography XXL namelijk de 5.000 kilogram aan. Je kan overigens zelf bepalen in welke mate de auto gepantserd wordt.

Niveau VR9

Afhankelijk van je ‘wanted’-level kun je kiezen tot en met niveau VR9 (dat vroeger B7 heette). Deze gepantserde Klassen Range Rover op de plaatjes is tot niveau VR8 gepantserd. Als je wilt, kun je ook kiezen voor niveau VR7. Niet alleen is er sprake van gepantserd glas, ook de deuren en carrosserie zijn aangepakt. Ook is het chassis verstevigd. Ook zijn er voldoende actieve systemen aan boord om de veiligheid van de inzittenden te waarborgen.

Kwart miljoen

Uiteraard wordt de gehele ombouw op aanvraag uitgevoerd en kun je helemaal zelf bepalen hoe de auto moet worden. Prijzen noemen is daardoor vrij lastig, maar Klassen geeft aan dat je voor minder dan 750.000 loepzuivere Eckermen echt niet hoeft aan te kloppen. Mocht je een gepantserde Klassen Range Rover Autobiography XXL niet leuk vinden, je kan de bepantsering ook krijgen op een Mercedes-Benz G-Klasse of S-Klasse.