Klassen 1016: een Range Rover van formaat!

Deze verlengde Range Rover bewijst: formaat doet ertoe.

Het getal is niet toevallig gekozen omdat ze twijfelden tussen 1016 en 1015. Nee, deze Range Rover (rijtest) is door de coachbuilder verlengd met exact 1.016 millimeter. Dat is dus een dikke meter, zoals @wouter al uitlegde in zijn beursverslag.

De lengte komt volledig ten goede aan de inzittenden achterin, die nu een zee van beenruimte hebben. Of zien we daar nu twee klapstoeltjes zitten tegenover de twee losse zetels? Enfin, je kan vast specificeren wat je zelf wil bij Klassen. Bijkomend voordeel: de toekomstige eigenaar van de 1016 hoeft zich geen zorgen meer te maken over de lengte van zijn…auto.