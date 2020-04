Lexus GS Eternal Touring is het begin van het einde

Of beter gezegd, de Lexus GS Eternal Touring kondigt het einde aan.

Je zou denken dat goede auto’s goed verkopen en slechte auto’s slecht verkopen. Toch? Een auto is heel erg duur en informatie is tegenwoordig overal te vinden. Bij een auto kopen zit ook heel erg veel emotie voor velen.

Nooit echt een succes

Daardoor worden er soms aparte keuzes gemaakt. Zo is de Leuxs GS nooit echt een succes geweest. De laatste generatie was zeer competent, maar niemand keek ernaar om. Ook in Nederland was de auto leverbaar, maar werd deze ‘opgevolgd’ door de Lexus ES.

ES niet de echte opvolger GS

Ondanks dat de Lexus ES een uitstekende auto is, is het natuurlijk niet de echte opvolger van de GS. De Lexus GS was het alternatief op een 5 Serie of E-Klasse. Zo was de GS voorzien van achterwielaandrijving, terwijl de Lexus ES, oneerbiedig gezegd, een veredelde Toyota Camry is. Daar is niets mis mee, het is alleen een ander type auto.

Afscheid

In de Verenigde Staten is de laatste Lexus GS al aangekondigd in de vorm van de GS Black Line. Nu is ook de allerlaatste serie voor Japan aangekonigd: de GS Eternal Touring. De Lexus GS Eternal Touring is voorzien van een zwarte ‘Spindle Grille’, omlijsting van de grille, buitenspegels en achterspoiler. Daarnaast rolt de GS Eternal Touring op 19″ wielen. Het is een breedset, dus aan de voorkant zitten er 235/40 R19 banden omheen, aan de achterzijde is dat 265/35 R19.

Motoren

Er zijn vier varianten leverbaar, waaronder twee hybrides: GS300, GS300h, GS350 en GS450h. Mocht je de GS350 of GS450h hebben, dan krijg je automatisch oranje remklauwen, net zoals de über-dikke GS F dat ook had. En zoals je weet is je leven niet compleet met oranje remklauwen.

Interieur

Het feestje in deze Lexus gaat door bij het interieur. Dat is rijkelijk bekleed met leder en alcantara. Voor de afwisseling zijn er rood lederen accenten op het stuurwiel, deurpanelen, middentunnel en armsteunen. Uiteraard is er ook gebruik gemaakt van rode stiksels. Ook qua uitrusting is deze Lexus GS Eternal Touring luxer dan normaal. Denk aan items als LED-koplampen, stoelventilatie, blind spot monitor en een uitgebreid infotainment systeem.

Over en uit

De Lexus GS Eternal Touring kan vanaf 1 juni besteld worden. Deze exemplaren worden in augustus geleverd. Daarna is het over en uit voor de Lexus GS. Toch een van de meest onderschatte auto’s ooit gebouwd. Wel een top occasions om over een paar jaar op te sporen.