Gespot in Nederland: hoe veel importheffing krijgt deze Chinees?

En als we toch bezig zijn: wat is dit voor Chinese auto in Nederland?

Krijg nou wat: we lopen al jaren te roepen dat de Chinese automarkt onze wellicht gaat inhalen. In meerdere opzichten is dat al lang gebeurd. Sterker nog: het wordt sinds recent duidelijk dat de EU het over een andere boeg moet gooien, of wij kunnen helemaal geen vuist meer maken tegen die Chinezen.

Importheffingen

Dus dat gebeurt nu en er worden importheffingen uitgedeeld aan in China gebouwde auto’s die hier worden verkocht. Tot wel 38,1 procent! Dat klinkt heftig, maar dat getal is variabel op basis van een paar factoren. In ieder geval betekent het dat Chinese automerken een plan moeten hebben om de auto’s hier te bouwen als ze ze hier willen slijten, omdat anders hun concurrentiepositie smelt als sneeuw voor de zon.

BYD

Toch wordt er nu een Chinese auto gespot op Nederlands grondgebied die duidelijk nog wél in China wordt gebouwd. Dit is namelijk een BYD Yuan UP. Deze is in China al onthuld als een kleine broer voor de Yuan Plus, wat dan weer is hoe de Chinezen ‘onze’ BYD Atto 3 noemen. Die zie je nog wel eens rijden en als er een kleinere (en goedkopere) versie van komt, heb je de Aldi-shoppende Nederlander al vrij snel aan boord. Logisch dus dat BYD hun mogelijkheden openhoudt door een gecamoufleerd model in Nederland te testen.

Maar ja, als deze BYD dan de volle 38,1 procent toebedeeld krijgt, blijft er niks meer van over. Dus die beoogde Europese fabriek van BYD kan voor het merk niet snel genoeg komen. (via Wilco Blok)