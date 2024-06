In vijf maanden tijd 137 Ferrari’s op nieuwe NL platen!

Elke maand worden tienduizenden auto’s door de RDW van een nieuw Nederlands kenteken voorzien. Daar zitten ook vele supercars tussen, tijd voor een overzicht!

Eerder dit jaar verschenen een Koenigsegg Jesko en een Rimac Nevera op de bekende gele platen. Groot nieuws en het deed de harten van menig autoliefhebber wat sneller kloppen. Toch beseft niet iedereen dat er ook nog heel veel andere mooie, leuke, interessante, dure, coole of vreemde auto’s op Nederlands kenteken zijn verschenen.

Eigenlijk verdienen die auto’s wel wat meer aandacht en daarom duiken we in het RDW register. Welke auto’s zijn er recentelijk op kenteken gezet? Daarbij gaat het niet alleen om volledig nieuwe auto’s, maar juist ook om de geïmporteerde exemplaren. Want vergis je niet, daar zitten echte pareltjes tussen.

We beginnen met de eerste vijf maanden van dit jaar, waarin ruim een kwart miljoen personenauto’s een nieuw kenteken van de RDW kregen. We starten met dat bekende automerk waarvan de fabriek in Maranello staat.

Ferrari

De stand op 1 januari van dit jaar was 3.536 Ferrari’s op Nederlands kenteken. Vijf maanden later noteren we 3.586 Ferrari’s, een toename van 50 stuks. Gemiddeld werden elke maand zeven volledig nieuwe Ferrari’s geregistreerd, kwamen er twintig als ‘import’ vanuit het buitenland naar Nederland, maar waren er ook zo’n zestien auto’s die de platen weer in hadden geleverd. Vaak vanwege verkoop naar het buitenland, maar soms ook omdat auto’s total loss zijn verklaard.

In de eerste vijf maanden werden uiteindelijk 137 Ferrari’s voorzien van een vers kenteken. Erg populair waren de 296 serie (9x GTB en 10x GTS), de Roma (11x, waarvan 4 Spiders), de Purosangue (6x) en de SF90 (3x Stradale en 7x Spider). We kunnen niet alle 137 auto’s aan bod laten komen, dus pikken we er een paar bijzondere modellen uit…

275 GTB Shortnose

Foto credit: Marcel Wallenburg

Onder de geïmporteerde exemplaren zaten acht klassiekers, waaronder een mooie 275 GTB Shortnose die in 1965 nieuw werd geleverd in Zwitserland. Oorspronkelijk in het grijs, maar de auto is daarna overgespoten in ‘Oro Metallizzato’, in het ‘goud’ dus. Recent is de auto – weer terug in de originele grijze kleur – via The Houtkamp Collection verkocht aan een Nederlander, die er hopelijk veel gebruik van gaat maken.

365 GTS/4 “Daytona” Spider

Foto credit: Marcel Wallenburg

Een andere opvallende nieuwkomer in het RDW register was een 365 GTS/4 “Daytona” Spider uit 1971, één van de slechts 122 geproduceerde exemplaren! Deze bijzondere auto kwam in 1980, ten tijde van een restauratie, al naar Nederland, maar vertrok toen zonder een RDW registratie al snel naar Zweden. In 1985 kwam de auto terug, werd op kenteken NK-76-BB geregistreerd en was een aantal jaren onderdeel van de collectie van Frits Kroymans.

Begin jaren ’90 werd de auto verkocht en er volgde een verblijf in verschillende Europese landen. In 2015 was de auto zelfs in handen van Formule 1 coureur Sebastian Vettel. Onlangs is de auto opnieuw gerestaureerd, inclusief een verse grijze lak, en kwam weer terug naar Nederland, waarbij het leuke is dat de auto het oude kenteken uit 1985 weer heeft gekregen. Wel met een “datum eerste tenaamstelling in Nederland” uit 2024, maar dat komt waarschijnlijk omdat men de originele datum niet meer kon achterhalen.

SA Aperta

Een andere grijze SA Aperta ter illustratie, foto credit: Filip Vido/RM Sotheby’s

Mocht je deze Autoblog Spot van de Week gemist hebben, dan heb je nu een nieuwe kans om dat artikel te lezen. Van de SA Aperta zijn volgens de officiële cijfers maar 80 gemaakt (hoewel het werkelijke aantal een heel stuk hoger ligt) en in april is dus een tweede exemplaar op Nederlands kenteken gekomen. In dit geval een grijs exemplaar dat voorheen op Duitse platen stond.

812 Competizione

In februari zagen we de zevende Ferrari 812 Competizione op gele platen verschijnen! Deze keer in de kleur Rosso F1 2007, inclusief een mooie streep over de lengte van de auto. De catalogusprijs is volgens de RDW €751.508, maar in de huidige markt is de auto al zeker het dubbele waard. Volgens de officiële cijfers zijn er trouwens 999 exemplaren van dit model gemaakt, met daarnaast nog 599 exemplaren van de open versie, de 812 Competizione A. Nu is het alleen nog wachten totdat hiervan ook wat exemplaren op gele platen verschijnen.

F50

De Ferrari F50 werd in 1995 geïntroduceerd als opvolger van de legendarische F40. Gebouwd op Formule-1 technieken en uitgevoerd met een 4,7 liter V12 die er 520 PK uitperste waardoor een top van 325 km/u mogelijk was. Volgens de officiële cijfers zijn er 349 stuks van geproduceerd, waarvan er sinds april drie op Nederlands kenteken staan. De nieuwste aanwinst is nummertje 134 van 349 en is vanuit Italië naar ons mooie kikkerlandje gekomen. Benvenuto!

LaFerrari

Foto credit: Thorben van Daalen

Wat is er nou mooier dan een Ferrari LaFerrari? Twee LaFerrari’s natuurlijk! En ja, dat is precies het geval, want zowel in januari als in februari verscheen er een LaFerrari op Nederlands kenteken. Beiden met een geregistreerde catalogusprijs van ruim 1,3 miljoen euro, maar net zoals we al bij de 812 Competizione vertelden, liggen de marktprijzen tegenwoordig veel en veel hoger.

Tussen 2016 en 2021 stond er trouwens maar één LaFerrari op gele platen, maar daarna begon het aantal gelukkig te stijgen. Ondertussen zitten we op acht exemplaren, plus nog twee Aperta’s. Zeer bijzonder dus, ook kijkend naar de totale productie van 499 resp. 210 exemplaren.

Dit is een bijdrage van Edvar van Daalen

Headerfoto: @europeancarshotsinsta, via Autoblog Spots