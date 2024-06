Dit Le Mans-speciaaltje heeft 600+ pk en een handbak!

En het is ook nog eens een sedan: de ideale manier om je Le Mans-succes te vieren als Cadillac zijnde.

We merken iets opvallends als het gaat om de 24 uur van Le Mans, die -voor als je het nog niet wist- momenteel gaande is. Namelijk dat de race al zo lang bezig is en voor zo veel merken prestigieus is, dat je bijna vergeet dat vrijwel iedereen met een Le Mans-special edition op de markt kan komen.

Cadillac op Le Mans

Zo kan het zijn dat de jonge garde denkt dat Cadillac met hun V-Series.R een nieuw avontuur aan gaat op Le Mans. Maar, om de eerste alinea te bevestigen: ook Cadillac heeft een reden om hun huidige succes in de FIA WEC te eren met twee speciale edities. Dit zijn de Cadillac CT5 V Blackwing ‘Le Monstre’ en de CT4 V Blackwing ‘Petit Pataud’.

Petit Pataud

Die namen klinken wat willekeurig en totaal niet Amerikaans, al is de moerstaal ervan niet bepaald lastig te achterhalen als je weet waar Le Mans ligt. Het zijn uiteraard hoedtikken naar het verleden. Petit Pataud was een Cadillac Series 61 uit 1950 die het merk meenam naar Le Mans. Met een 5.4 liter grote V8 die een heuse 160 pk op de weg zette. Het was op papier geen pottenbreker, maar de Petit Pataud wist toch een tiende plek te halen in 1950.

De speciale Cadillac CT4 V Blackwing die is vernoemd naar Petit Pataud krijgt een subtiel aangepast exterieur met blauwe accenten. Dat blauwe thema gaat verder in het interieur, waar de kleurstelling half zwart half knalblauw is. Met als geinig detail voor deze editie dat het racenummer van de 1950-racer in de stoel gestikt is.

Le Monstre

Cadillac nam in 1950 twee auto’s mee naar Le Mans, waarvan één ietwat gemodificeerde straatauto en de ander een compleet op maat gemaakte raceauto was. Des tijds mocht vrijwel alles, zo lang de technische basis maar een standaard straatauto was. Zo zag Le Monstre er bijzonder uit, maar onder de bijzondere koets en spaceframe ging een Series 61-chassis met dezelfde 5.4 liter V8 met 160 pk schuil. Het verhaal gaat dat deze auto een enorm traject moest doorlopen omdat de officials van de race niet geloofden dat dit echt een standaard chassis was. Overigens was de koets een experiment en eentje dat faalde: Le Monstre finishte op plek 11, één plek áchter Petit Pataud.

In ieder geval was Le Monstre bedoeld als de heftigere van de twee raceauto’s en dus kiest Cadillac om die naam te geven aan een soortgelijke special edition van de CT5 V Blackwing. Met dezelfde blauwe details en blauw interieur, maar dan uiteraard met de heerlijk dikke 6.2 V8 met 668 pk en handbak voorin. Overigens mag je ook zelf schakelen in de CT4, maar dan krijg je een 3.6 liter V6. Wel is de CT4 zeldzamer: daar worden er 50 van gemaakt als referentie naar 1950. Van de CT5 komen 101 stuks omdat dit jaar de 101ste editie van de race is.

Dus ja, ook Cadillac heeft een Le Mans-verleden. Al stevent het merk dit jaar af op een beter resultaat dan in 1950, want de V-Series.R staat derde op moment van schrijven.