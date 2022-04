Gestolen Maserati crasht, belandt op zijn dak in Blaricum

De vraag is vooral: HOE DAN? Deze gestolen Maserati belandde op zijn dak.

Soms krijgen we van de foto’s binnen dat wij ons afvragen: hoe krijg je het in hemelsnaam voor elkaar? Denk bijvoorbeeld aan een Lamborghini Aventador die op een driebaans snelweg ineens 15 keer om zijn as spint, ondanks dat er op de bewuste snelweg niet harder dan 100 km/u is gereden.

Of wat te denken van dit zondagochtend-‘vertier’. Wederom gaat het om een Italiaan, in dit geval een Maserati GranTurismo. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. De bestuurder van de Maserati zou tegen een boom aan zijn gereden. Dat zal dan met een flinke snelheid geweest zijn.

Gestolen Maserati

De GranTurismo raakte dusdanig uit balans door de crash met de boom, dat een rol volgde. Ja, de Maserati belandde op zijn dak! Je verzint het niet. Maar het wordt dus nog vervelender, want de bestuurder van het voertuig was níet de eigenaar.

Volgens de rechtmatige eigenaar van de Maserati-eigenaar was de auto gestolen. Net toen het sujet in kwestie de kuierlatten wilde nemen, reed hij tegen de boom op. Het moet een bijzonder schouwspel zijn geweest.

Enorme schade

Duidelijk is wel dat de schade enorm is. Op dit moment is de politie het ongeluk aan het onderzoeken om te kijken wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. Nog voordat de Maserati crashte, zijn er namelijk groene platen opgeschroefd.

Dat betekent in veel gevallen een proefrit (daar zijn ze immers voor bedoeld). Het kan op zich wel, maar zaterdag om 21:30 is een vreemde tijd voor een proefrit. Enfin, de hermandad van Blaricum heeft weer iets te doen.

Fotocredits: Lorenzo Derksen via Inter Visual Studio.