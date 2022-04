WC op A15 zorgt voor vraagtekens

We willen opheldering. Hoe komt deze WC op de A15 en wat is het verhaal hierachter?

Toen je vanmorgen wakker werd wist je ook niet dat je deze belangrijke vragen voorgeschoteld kreeg. En eerlijk is eerlijk. Nu we dit belangrijke onderwerp bij je onder de aandacht hebben gebracht wil je antwoorden ook. Helaas is dit ook voor ons en Rijkswaterstaat een mysterie.

Geregeld krijgt Rijkswaterstaat meldingen van voorwerpen op de weg. Bijvoorbeeld afkomstig van een lading van een vrachtwagen of een afgebroken onderdeel van een auto. De weginspecteurs komen dan in actie om de snelweg weer veilig te maken. Als het echt op de rijbaan ligt is het in zo’n geval nodig om de baan tijdelijk af te sluiten met een rood kruis zodat de weginspecteur zijn werk kan doen.

Een nogal ongebruikelijke melding kwam gister binnen bij Rijkswaterstaat. Er stond een mobiel toilet op de vluchtstrook. Deze WC werd gespot op de A15. De telefoonmedewerker zal ongetwijfeld “U heeft wat gezien?” gezegd hebben bij het binnenkrijgen van deze melding. De plee bevond zich ter hoogte van Spijkenisse.

Achtergrondinformatie ontbreekt bij dit voorval. Rijkswaterstaat kwam in actie om de WC van de A15 te plukken. Het object zelf langs de snelweg is niet alleen gevaarlijk. Het is nog veel gevaarlijker dat automobilisten mogelijk gebruik gaan maken van het toilet. En je wil echt niet gekopt worden door een vrachtwagen terwijl je een grote boodschap zit te doen.

De weginspecteurs hebben de wc van de A15 meegenomen. Vooralsnog is het een mysterie van wie of wat dit mobiele toilet is.

Foto: Rijkswaterstaat op Twitter