Op zoek naar een leuk setje? Koop deze originele Bugatti velgen

Misschien zijn deze originele Bugatti velgen wel duurder dan je auto. Maar je maakt wel de blits!

Kleren maken de man. In het geval van de auto zijn dat de velgen. Een nieuw setje wielen kan een auto transformeren. Daarmee kun je echt alle kanten opgaan. Van een smaakvolle specificatie tot een uitgesproken design. Soms zie je ook dat autoliefhebbers velgen van andere merken combineren.

In dat geval zijn deze originele Bugatti velgen misschien wel interessant. Want een Bugatti Veyron kopen is voor de meesten van ons niet weggelegd. Een setje velgen van deze glorieuze hypercar zijn wel te betalen.

Op eBay worden deze velgen aangeboden voor een prijs van 27.500 dollar. Een acceptabele prijs als je besef dat ze van een auto afkomen met een nieuwprijs van enkele miljoenen euro’s.

De Bugatti Veyron zit vol complexe techniek. Dat is niet het geval met deze velgen. Oftewel, in combinatie met de juiste banden is het mogelijk om dit setje onder een gewone auto te monteren. De velgen zijn 20-inch groot en passen op een bandenset van 265/35ZR20.

Het setje is onbeschadigd en door de eigenaar te koop gezet vanwege de aanschaf van een Mansory kit op de Veyron. Daar zitten ook nieuwe velgen bij. In plaats van de originele Bugatti Veyron velgen te behouden, heeft de eigenaar besloten deze te verkopen. Scheelt toch weer ruimte in de garage hè.