Gespot: de allereerste Maserati MC20 in Nederland - Autoblog.nl

De gloednieuwe Maserati MC20 is neergestreken in Nederland.

Er werd onlangs een heuse Maserati MC12 gesignaleerd in Nederland. Een unicum. Quattroporte’s, GranTurismo’s en Ghibli’s zie je om de haverklap, maar een MC12 letterlijk nooit. Nu is er een andere bijzondere Maserati gesignaleerd in Nederland: de kersverse MC20.

Zakenauto’s

De MC20 is een auto die Maserati heel hard nodig heeft. De stokoude GranTurismo ging immers met pensioen en wat blijft er dan over? De Ghibli, Quattroporte en Levante. Leuke zakenauto’s, niks mis mee, maar echte image boosters zijn het niet.

Halo car

Met de MC20 heeft Maserati echter weer een halo car – zoals de MC12 dat destijds was – die ervoor moet zorgen dat het merk sexy blijft. Aan het design zal het in ieder geval niet liggen. De specificaties klinken ook veelbelovend, al heeft de MC20 helaas geen V8 aan boord.

V6

Wat de MC20 wél aan boord heeft: een nieuwe 3.0 biturbo V6 met dry-sump smering. Dit blok is goed voor 630 pk en 730 Nm aan koppel op een gewicht van minder dan 1.500 kg. Het gevolg is dat de MC20 0-100 km/u in 2,9 seconden doet en een top heeft van 325 km/u.

Schiphol

Nu moeten we alleen nog even wachten tot Wouter de sleutels krijgt zodat hij zijn vakkundige oordeel kan vellen. Zover is het nog niet, maar de eerste MC20 is nu wel in Nederland gespot. Een Autoblog-lezer maakte namelijk vandaag stiekem deze foto’s van een maagdelijk witte Maserati MC20 op Schiphol.

Gezien de locatie zou het heel goed kunnen dat het verblijf van de MC20 in Nederland maar van korte duur was. Maar het zal vast niet lang meer duren voor de eerste Maserati MC20 definitief in Nederland neerstrijkt.