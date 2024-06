‘Gevonden! Huis voor mensen die niet kunnen parkeren’

Stuur dit huis door naar iemand die niet kan parkeren!

Het hebben van eigen parkeerruimte aan huis is natuurlijk ideaal. Een ruime oprit, heerlijk! Heb je toch moeite met parkeren en ben je bang om je eigen gevel aan gort te beuken hebben we nu een huis gevonden waar parkeren in allerlei vormen kan.

Schots, scheef, recht of krom. Verzin het maar, je bent zelf de baas. Deze woning beschikt over een ruime parkeerplek. Als de auto’s er niet te groot zijn kun je er gemakkelijk twee kwijt. In dit voorbeeld zien we een keurig geparkeerde Tesla Model S.

Of als jij of je huisgenoot niet kan parkeren kan er één auto heel ruim staan. Voor sommige mensen kan dat best een uitkomst zijn. Ja ik heb het over jou, diegene die soms twee parkeerplekken in beslag neemt op een publieke parkeerplaats.

De parking is niet betrokken bij de rest van de woning, er staat een heg omheen. Het nadeel is dat je daardoor niet vanuit huis je auto kunt zien. Als je een mooie bolide hebt is dat toch jammer. Je kunt altijd nog de heg vervangen voor iets transparants.

Met een groter redesign zou je zelfs de achtertuin kunnen betrekking bij de parkeerplaats. Nog meer ruimte voor nog meer auto’s is altijd beter. Eerst de auto’s, dan het huis zeggen we altijd bij Autoblog. Of je partner er ook zo over denkt? Ik gok van niet.

Het voordeel van deze ruime parkeerplaats is dat er ook nog een woning bijkomt. Of het is een woning met een ruime parking, het is maar net hoe je het bekijkt. Het gaat hier om een vrijstaande woning in Aalsmeer in de provincie Noord-Holland.

We hebben het over een huis van 303 vierkante meter woonoppervlakte op een perceel van 703 vierkante meter. Als je die cijfers ziet op zo’n locatie weet je al dat we het niet hebben over een huis van een paar ton. En inderdaad, het huis wordt te koop aangeboden op Funda voor 1,92 miljoen euro.