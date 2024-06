Wees blij dat je geen Fisker Ocean hebt gekocht

Met een nieuwe terugroepactie hoop ik dat je geen Fisker Ocean hebt gekocht.

Voordat het Amerikaanse automerk failliet ging zijn er toch enkele tientallen exemplaren van de Ocean op Nederlands kenteken gezet. Ik hoop van ganse harte dat je niet één van de eigenaren bent, want de problemen blijven zich maar opstapelen voor het merk.

Fisker Ocean terugroepactie

Een auto rijden van een failliet merk is in principe geen probleem. Hoi Saab- en Rover-rijders! Maar voor een oude Saab of Rover is het makkelijker om aan onderdelen te komen dan zo’n gloednieuwe Fisker. Tel daarbij op dat de elektrische auto niet zonder problemen is. Er is een terugroepactie in het leven geroepen voor de Fisker Ocean en het heeft betrekking tot de deurgrepen.

De deurgrepen van de crossover kunnen blijven hangen vanwege een kapot mechanisme. Fisker schat dat slechts 2,5% van de Oceans daadwerkelijk te maken kunnen hebben met dit probleem. Toch moeten veel uitgeleverde exemplaren terug naar de dealer. Fisker roept 12.523 auto’s terug in Europa en in Noord-Amerika.

De komende maanden informeert Fisker de klanten over deze terugroepactie. Van de teruggeroepen auto’s bevinden zich er 8.204 in de Verenigde Staten en 513 in Canada. De overige 3.806 exemplaren zijn hier in Europa uitgeleverd.

Eigenaren van een Fisker Ocean kunnen weinig op dit moment. Afscheid van de auto nemen betekent een enorme afschrijving incasseren. Blijven rijden betekent kans op problemen, in diverse reviews wereldwijd werd de elektrische auto afgefakkeld voor het gebrek aan kwaliteit. Fisker zelf probeert met stevige kortingen de resterende exemplaren te verkopen.