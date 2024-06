Knus huis+garage voor 2,5 miljoen euro in Den Haag

Locatie, locatie, locatie. Daar komt die 2,5 miljoen voor de huis met garage in Den Haag vandaan.

Stond ditzelfde huis ergens aan de rand van Nederland werd het vermoedelijk voor nog geen miljoen euro aangeboden. Maar dit is Den Haag, in de beter gestelde wijken (die bestaan) moet je de portemonnee trekken om er te kunnen resideren.

Huis met garage in Den Haag: 2,5 miljoen

Met meer dan vierhonderd vierkante meter woonoppervlakte kun je niet echt spreken van een knus huisje. Toch doe ik het vanwege de compacte ruimte rondom de woning. Als je echter meer ruimte om je heen zoekt moet je niet in de Hofstad gaan wonen. Dan is het naastgelegen Wassenaar een betere optie. Naast- en achter je zitten de buren gezellig in de zomer buiten. Van een vrij uitzicht is geen sprake. Ai joh, gezellig zo’n burenborrel.

Mooi bij deze woning is de aanverwante dubbele garage. Met twee elektrisch bedienbare deuren. Twee grote SUV’s ga je er niet in kwijt kunnen, maar dat moet je ook niet willen. Kies voor wat elegants, zoals de huidige bewoner ook heeft gedaan met een Mercedes C-klasse cabrio.

Garage

Twee ranke sportwagens zullen ook prima passen. Moet je nou echt nog een SUV of iets praktisch voor erbij willen hebben dan is er op de oprit nog voldoende ruimte. Kers op de appelflap had een hekwerk geweest om de oprit af te sluiten van het gepeupel. Dat is hier niet het geval.

Het huis met garage in Den Haag heeft bouwjaar 2008 en heeft als highlight een riant balkon vanuit één van de slaapkamers. Voor de rest is het zeker geen once in your liftetime setup. Geen zwembad,, geen bar, geen bioscoop en zo kan ik nog wel even doorgaan. Wat niet is kan nog komen, maar dat vergt ook weer een fikse investering.

De vraagprijs van dit huis met een garage in Den Haag is 2,5 miljoen euro. Maar als je bovenstaande zaken opnoemt in de onderhandeling is vast enige ruimte bespreekbaar. Die tip krijg je gewoon gratis van mij cadeau. De woning staat op Funda.