Belgisch droomhuis heeft garage met waanzinnig spul

We hoppen over de grens met dit droomhuis vol lekkers in de garage.

Hier in Nederland staat genoeg moois te koop. Vaak met een fraai gevulde garage en een prima inrichting. In het kader van ‘het gras is groener aan de overkant’ gaan we eens kijken bij de buren. België heeft vaak als voordeel dat er meer ruimte is voor minder geld. En ook daar zijn genoeg autoliefhebbers te vinden, kijk maar.

Belgisch droomhuis

In de tipbox plofte dit stukje vastgoed op de virtuele deurmat. Lekker hoor! Een vrijstaande villa in de provincie Vlaams-Brabant in de gemeente Affligem. Je weet wel, van het bier. Wellicht te zuidelijk voor de Hollander die een Belgisch avontuur ambieert, maar je bent ook sneller in Zuid-Frankrijk. Altijd naar de positieve kant kijken.

Wat onze aandacht trekt is het autospul. Via een riante oprijlaan gaan de hekken open, om vervolgens je eigen perceel te betreden. Aan de kant van de tuin is de garage te vinden, met deuren en grote raampartijen. Zo kun je vanuit het zwembad loeren naar je eigen vierwielers. Dat is top.

Het uitzicht is voor het huidige huishouden uniek en gaaf. Niet het gebruikelijke materiaal, maar echt stuk voor stuk bijzonder spul! Een oude 911 in een topkleur, een Honda (Acura) NSX en als kers op de appelflap een Ford GT. Wauw, hoe gaaf is dat. Waanzinnig natuurlijk om dit in je garage te hebben staan.

Het huis zelf is misschien niet eens zo bijzonder. Niet het VT wonen interieur wat je misschien als Hollander verwacht. Goede opnamelocatie voor een Undercover aflevering. Naast een zwembad zijn er ook paardenstallen voor als je een hobby heb met pk’s zonder vroemvroem.

Dit Belgisch droomhuis staat op een perceel met een oppervlakte van 13.526 vierkante meter, heeft een woonoppervlakte van 661 meter en dat voor 2,4 miljoen euro. Proost, ik heb nu zin in een Affligem.

Met dank aan Sven voor de tip! Via luxevastgoed.be