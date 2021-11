Geweldige vent Bottas test Defender-kopie van sponsor

Het lijkt verrassend veel op de auto waarmee geweldige vent Bottas de GP van Hongarije heft gereden.

Valtteri Bottas zal de historie ingaan als de Rubens Barrichello van Hamilton. De racende fin is – zoals Finnen dat vaker zijn – een ware cultheld. Zijn voorliefde voor kopjes koffie, sauna’s, tweede plaatsen en glibberige banen maken hem simpelweg een Geweldige Vent.

Ondanks dat hij volgend jaar het team van Alfa Romeo mag voorzien van het nodige talent (Zhou zorgt voor de nodige pecunia), mag hij nog wat sponsorwerk doen voor Mercedes hoofdsponsor Ineos. Nu heb je het wel vaker met Formule 1-teams dat je de naam vaak voorbij ziet komen, maar geen idee hebt wat ze eigenlijk doen.

Ineos

Ineos is mede-eigenaar van het Mercedes F1-team (voor ongeveer een derde). Daarnaastzijn ze fabrikant van de Ineos Grenadier. Uiteraard, naast het feit dat het een enorm chemie-bedrijf is. De Grenadier is een stoere, non-nonsense terreinwagen met Britse roots en een legendarische uitstraling. Het is echter géén Land Rover Defender, maar het lijkt er wel héél erg veel op. Omdat het niet leuk is om met zo’n terreinwagen over de verkeersdrempels in Stevenage te rijden (daar waar Hamilton vandaan komt), hebben ze gekozen voor het land van herkomst van Valtteri Bottas.

Geweldige Vent Bottas niet bij lancering

Eerlijk is eerlijk, de Ineos Grenadier is een perfecte auto voor Valtteri Bottas. In een land als Finland waar de wegen uitdagend zijn en er nog voldoende valt te off-roaden, past de auto geweldig. Het ziet er niet naar uit dat Bottas de lancering van de auto kan meemaken. De marktintroductie van de auto staat namelijk gepland voor de zomer van 2023. Het is dan nog maar de vraag of geweldige vent Bottas dan nog wel F1-coureur is, terwijl Lewis Hamilton hoogstwaarschijnlijk dan bezig is zijn tiende titel binnen te halen.

