Geweldige Vent Bottas naar Alfa Romeo! BREEK!

Gewledige vent Bottas gaat naar Alfa Romeo! Die zagen we niet aankomen!

Gisteren konden we een heerlijk momentje aanscouwen van Valtteri Bottas. De Finse coureur werd gesommeerd rustig aan te doen, maar hij kon het niet laten om zich even te laten gelden.

Dus moest Lewis Hamilton even naar binnen om nieuwe banden te monteren. Anders zou het punt voor de snelste raceronde niet naar Lewis Hamilton gaan, maar naar Valtteri Bottas. Een tikkeltje ‘cheeky’, maar wel op de goede manier. In sector drie liftte hij het gas zodat het voor Hamilton niet heel erg moeilijk was om nog even wat sneller te gaan.

Bottas naar Alfa Romeo

Maar de move bevestigt dus ook wat we eigenlijk allemaal al wisten. Valtteri Bottas gaat weg. Hij zal na 5 seizoenen vertrekken naar het team van Alfa Romeo, zo meldt Bottas. Hij heeft een meerjarig contract getekend bij het team uit Hinwill, Zwitserland.

Het is nog even afwachten wie zijn teamgenoot wordt. Antnio Giovinazzi rijdt nu nog bij Alfa Romeo. Dit seizoen presteert hij aanzienlijk beter dan Kimi Räikkönen die er na dit jaar de brui aan geeft. Maar of het voldoende is, weten we niet. De geluiden gaan dat Nyck de Vries Valtteri Bottas komt vergezellen.

Russell naar Mercedes

Sowieso staan er nog wel wat veranderingen op stapel. Want met het zitje dat Valtteri Bottas opgeeft, is ineens een stoeltje in de snelste auto beschikbaar. George Russell heeft al drie jaar ongelooflijke dingen laten zien met de zeepkist van Williams. De kans is 99,9 procent dat hij de nieuwe teamgenoot wordt van Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton zal het ongetwijfeld gaan betreuren. Zoals Zandvoort zijn favoriete baan is en elk willekeurig publiek zijn favoriete publiek, was Bottas zijn favoriete teamgenoot. Met Bottas aan zijn zijde kon Hamilton namelijk 4 wereldtitels op zijn naam schrijven. Met Russell gaat dat véél lastiger worden.

Vlak de prestaties van Valtteri dan ook zeker niet uit. Naast het feit dat het gewoon een geweldige vent is, heeft hij meegeholpen aan de vier constructeurstitels van Mercedes.

