Tesla moet wéér terugroepactie houden

De airbags van de Tesla Model S en Model X zijn niet al te denderend. Dus moet Tesla weer een terugroepactie houden.

Groeien gaat altijd gepaard met de nodige groeipijntjes. In het geval van Tesla is dat uiteraard niet anders. De EV-pionier is van korte tijd gegroeid van een start-up met omgekatte Elises tot een heuse bedreiging voor veel automerken. Superknap! Daarbij zijn er ook de nodige devote fanboys die alles van Elon Musk geweldig vinden en de nodige sceptici die op alle slakken zout leggen.

Hen die daarvan smullen kunnen vandaag hun geluk niet op. Tesla moet namelijk weer een terugroepactie houden. Ditmaal zijn het de airbags die niet goed functioneren. Voordat er kwade vingers gewezen worden naar Tesla, het is een beetje buiten hun schuld om. Na onderzoek bleek dat de Mexicaanse leverancier van de airbags niet topwerk heeft afgeleverd.

Weer terugroepactie Tesla

De airbags zouden namelijk kunnen beschadigen bij ontploffing. Als de airbags afgaan, kunnen ze namelijk lek gaan. Dit betekent dat het de airbag niet effectief zijn werk kan doen. In tegenstelling to wat je in veel actiefilms ziet, zal een airbag zich automatisch ontdoen van de lucht. Echter, bij het moment van impact moet er zoveel mogelijk lucht in de airbag zitten en dat schijnt dus niet te lukken.

De foutieve airbag komt voor bij Tesla’s van het type Model S en Model Y. Het gaat om exemplaren van de Tesla Model S geproduceerd van 29 juni 2021 tot 8 september 2021. Bij de Model X gaat het om exemplaren van 3 september tot 23 september. Gelukkig voor Tesla draaide de productie toen bij lange na niet op volle toeren. In totaal gaat de terugroepactie van Tesla om 7.600 automobielen.

Niet uniek

Daarbij gaat Tesla niet met secondelijm of naald en draad in de weer. Alle airbags zullen namelijk vervangen worden door een nieuw exemplaar. Deze airbags zijn van een andere specificatie waarbij de fabrieksfout niet meer voorkomt.

Dit soort dingen komen in de automobielbranche heel erg vaak voor. Er zijn altijd wel een paar onderdelen die later alsnog aangepast of vervangen dienen te worden.

Via: Carscoops.