Gewonde motorrijder pas na 2 dagen gevonden naast snelweg

Een bizar verhaal dat zich afspeelde in Frankrijk.

Een eenzijdig ongeval. Je raakt gewond en je hoopt dat een ander je ziet. Dat is met een auto wat makkelijker dan een motorfiets. Je bent immers in een auto eenvoudiger te spotten. Hoe zo’n ongeval akelig kan verlopen kan een Belgische motorrijder uitleggen.

Hij belandde op 30 augustus in de berm op de A75 in Frankrijk. Niemand had het ongeluk zien gebeuren. De motorrijder raakte dusdanig gewond dat hij niet op eigen kracht terug naar de snelweg kon lopen. Een nachtmerrie natuurlijk

Maar liefst vier dagen (!) lag hij in de berm. Het lukte hem om te kruipen richting de vluchtstrook. Een oplettende automobilist zag de man liggen op zondag 3 september en stopte meteen. Hij zat op dat moment met zijn 15-jarige zus in de auto.

Een dashcam legde het vast. De hulpdiensten werden gewaarschuwd en kwamen snel ter plaatse. De motorrijder bleek meerdere breuken te hebben opgelopen door het ongeluk. Vandaar dat hij ook niet in staat was om op te staan. Met een helikopter werd de gewonde man afgevoerd naar het ziekenhuis. Hopelijk knapt de beste man snel op en is het eind goed al goed in dit bizarre verhaal.

Fotocredit: Pompiers Saint-Chély via Facebook