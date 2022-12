A12 3 dagen dicht: is ook gewoon de irritantste snelweg!

Want ja, de A12 gaat gewoon weer een paar dagen dicht, nu bij Zoetermeer

Iedereen heeft zo zijn voorkeuren. Maar wij hebben ook wat zaken die we liever ontlopen. Eén van die zaken is de A12. Tuurlijk, het meest irritante is nu bijna bij Utrecht die trajectcontrole die daadwerkelijk (ja, echt waar)afgesteld staat op 70 km/u. Natuurlijk is de A12 ook de plek waar ze dat vermaledijde proefopstellinkje hebben hangen waar iedereen met een buitenlands kenteken voor je nog vol voor in de remmen gaat.

Flitsen willen ze er ook nog wel eens. Kortom, wij kunnen niet wachten om altijd van de A12 weer heerlijk de A20 op te draaien om daar vervolgens in de file te staan.

Maar nu is het verderop, of is het dichterbij, wanneer je richting Den Haag of Rotterdam woont, mis. Want het was je misschien al ter ore gekomen maar bij Zoetermeer hebben ze enkele jaren geleden naar verluidt een rekenfoutje gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de voetgangersbrug richting het station scheurtjes begint te vertonen.

A12 3 dagen dicht

Na ’s nachts al glasplaten uit de glazen overkapping te hebben getakeld gaat de A12 nu 3 dagen lang volledig dicht tussen Kerst en Oud en Nieuw weet Rijkswaterstaat aan het AD te melden. Dat betekent voor veel mensen omrijden als je op Scheveningen een garnalenkroketje wilt gaan halen in de kerstvakantie.

Afhankelijk van je route kan het omrijden fiks oplopen, zeker wanneer het weer ook tegenzit. Omrijden doe je natuurlijk via de N11, de A4 en de A20. De voetgangersbrug moet 15 januari weer in gebruik zijn zodat je ook weer bij het station in Zoetermeer kunt komen. Raadpleeg dus de komende weken de navigatie wanneer je over de A12 bij Zoetermeer moet!

fotocredit: Wikipedia/Michiel1972