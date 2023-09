Rotterdam gaat auto’s nog verder pesten

De gemeente Rotterdam wil minder en minder auto’s in het centrum.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar gebombardeerde Rotterdam opnieuw opgebouwd. In tegenstelling tot de meeste andere Nederlandse steden, werden de Rotterdamse wegen gebouwd naar Amerikaans model. De meeste Nederlandse steden zijn dan ook niet gebombardeerd, maar dat geheel terzijde. Anyway, lekker veel ruimte voor de auto’s!

Het maakt 010 een heerlijke stad om doorheen te rijden. Naja, tegenwoordig is dat ook niet meer wat het geweest is. De nieuwe Coolsingel is autoluw gemaakt. Maar daar blijft het niet bij. Het Hofplein gaat op de schop. De bekende rotonde met de mooie fontein in het midden heeft nu vijf rijbanen om zich heen. Dat gaat teruggebracht worden naar twee.

Verder gaat de maximumsnelheid omlaag van 50 km/u naar 30 km/u. De stoplichten verdwijnen en er worden 150 bomen al grotendeels volwassen bomen geplaatst. De cirkelvormige rotonde verdwijnt en in plaats daarvan komt er een rechthoek.

De gemeente Rotterdam wil de stad zo meer autoluw maken. Volgens de gemeente heeft veel verkeer op het Hofplein ‘niets in de stad’ te zoeken. Het verkeer zou verderop in de stad moeten zijn en niet in het centrum. Maar ja, mensen rijden daar ook niet voor de lol. Tenzij het huurvolk is in dikke Duitse AMG’s natuurlijk.

Het verkeer dat nu nog gebruikt maakt van de route door het centrum moet meer gebruik gaan maken van de Ring, vindt de gemeente. Een alternatieve route vinden of gebruik maken van alternatief vervoer is de boodschap. Zoals wel vaker klinkt dat theoretisch heel goed.

De Ring staat echter nu al op sommige plekken ontzettend vast. Zeker de A20 bij het Terbergseplein is een hotspot. Als daar nog meer verkeerd geduwd gaat worden zijn opstoppingen niet uit te sluiten.

Ook een belangrijk vraagstuk. Hoeveel mensen passen nog in de fontein als Feyenoord weer kampioen wordt?