Gloednieuwe Audi RS6 in het water na plaspauze [video]

Het verkeerd bedienen van de automaat in een Audi RS6 (C8) is de bestuurder van de snelle familiewagen duur komen te staan.

Vlak naast het water de auto parkeren. Het blijft riskant als je op verkeerde wijze het voertuig verlaat. Denk aan de versnellingsbak in neutraal laten met de handrem er niet op en dat soort dingen. Met een moderne auto is het steeds lastiger om dit soort fouten te maken. De auto doet al zoveel voor je. Toch kreeg een man in Duitsland het voor elkaar een Audi RS6 (C8) in het water te rijden na het doen van een plasje.

Het voorval gebeurde bij de rivier de Neckar. De RS6 met 600 pk werd door de man geparkeerd bij een boothelling. Hij stapte uit om een plas te doen. Niets aan het handje. Bij het wegrijden zette de bestuurder de RS6 niet in D, maar in z’n achteruit. De Audi ging zo de boothelling af het water in. Je verzint het niet.

De man kon door het schuifdak van de auto naar buiten klimmen. Vervolgens zonk het voertuig steeds dieper in het water. De autoriteiten moesten het vaarverkeer stilleggen om de Audi RS6 uit het water te krijgen. Het was namelijk onduidelijk waar de avant precies gestrand was. Uiteindelijk kon de rode familieauto uit het water worden getakeld. Het voertuig lag metersdiep op de bodem. Met zoveel waterschade is de Audi rijp voor de sloop.

Video via STIMMETV op YouTube