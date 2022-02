Koop deze IndyCar van een drugsdealer voor twee kilo

Deze IndyCar van een voormalig drugsdealer is nu te verkrijgen voor een schijntje.

Het beste decennium in de geschiedenis van de wereld, is natuurlijk de jaren ’80. De TV-shows en films, de kleding, de zonnebrillen, de auto’s, het turbotijdperk in de F1, het ongebreidelde kapitalisme, het is eigenlijk allemaal heerlijke nostalgie. Zoals altijd heb je ook een energiebron nodig om goede dingen mogelijk te maken. In het geval van de jaren ’80, was dat niet olie of elektriciteit, maar drugs.

Whittington

Dit was ook te merken op het circuit. In die tijd was het nog net wat makkelijker voor drugsbaronnen om geld wit te wassen. De racerij was daar een ideale wereld voor, daar er ook toen al grote sommen geld in omgingen. Het decennium werd wat dat betreft goed voorbereid door de gebroeders Whittington, die in hun Porsche samen met beroemdheid Paul Newman de 24 uur van Le Mans wonnen in hun klasse. Het was nog net 1979, maar veel meer 80s dan dat werd het niet.

Marie-Jane

IMSA, de amerikaanse raceklasse voor GT’s en prototypes, stond officieel voor International Motor Sports Association. Gekscherend werd het in die tijd echter ook wel de International Marihuana Smugglers Association genoemd. Mooi.

Indy 500

De drogas bereikten ook een stapje hoger, onder ander dankzij Randy Lanier. Deze coureur deed mee aan de 24 uur van Le Mans in 1982 met een Ferrari 512BB LM. Een van zijn teamgenoten voor die race was overigens Preston Henn, die veel later Ferrari zou aanklagen omdat hij geen LaFerrari Aperta mocht kopen. Lanier maakte echter vooral naam in de reeds genoemde IMSA-klasse, die hij in 1984 won in de GTP-klasse.

In 1985 waagde Lanier de sprong naar het CART-kampioenschap, aanvankelijk met wat minder succes. Het tweede jaar ging het al een stuk beter. Hij kwalificeerde zich nu ook voor de Indy 500 en werd daarin tiende. In bovenstaande March 86C met Cosworth motor (2.6 V8 met Turbo) dus. Inmiddels circuleerden er echter al wel wat vragen waar Lanier, als voormalig bootverhuurder in Florida *kuch* zijn race-activiteiten eigenlijk financierde…

Levenslang

Kort na de Indy 500 van 1986, raakte het excrement de ventilator. Een zwager van Lanier, werd aangehouden met een hoeveelheid marijuana in zijn bezit. Het spoor leidde naar Lanier. Deze voelde dat al aankomen aan zijn water en vluchtte naar Monaco en later naar Antigua, om groots te leven. Maar uiteindelijk werd hij toch in de kraag gegrepen door Female Body Inspectors het Federal Bureau of Investigation.

Lanier werd verdacht van het smokkelen van 300 ton Colombiaanse marijuana, goed voor een straatwaarde van destijds al 68 miljoen Dollar. Omdat hij uiteindelijk weigerde te getuigen tegen de vader van partner-in-crime Ben Kramer, werd hij in 1988 veroordeeld tot levenslang.

Legalize it

Toch kwam Lanier in 2014 vrij. Van voormalig teamgenoot Preston Henn, kreeg hij een baantje bij diens museum. Tegenwoordig woont hij weer samen met zijn vrouw en fungeert als een merkvertegenwoordiger voor -jawel- een bedrijf dat in medische marijuana doet. Je. verzint. het. niet.

Cummins

Het verhaal van Lanier blijft een mooi stukje racefolklore. Het belangrijkste onderdeel daarvan kan jij nu dus kopen. Nee, niet de drugs, de March 86C waarmee Lanier de Indy 500 in 1986 reed, uiteraard. Omdat de auto destijds door Cummins is gekocht, is deze tegenwoordig uitgevoerd in de livery waarmee Al Unser de Indy 500 van 1987 won. Cummins was namelijk een sponsor voor die auto en ze hebben de auto van Lanier gebruikt voor promotionele doeleinden.

Bied dan!!1!

Later doneerde deze bouwer van (met name) dikke diesels de auto aan de Indianapolis Motor Speedway Foundation en heeft de unit jarenlang in het IMS Museum gestaan. In 2008 reed ‘ie nog een rondje mee bij het Goodwood Festival of Speed. Gezien de geschiedenis van de auto en het feit dat de Cozzzie V8 er gewoon bijzit, is het huidige hoogste bod van 47.500 Dollar op Bring a Trailer bijna een belediging. Bied dan?