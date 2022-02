Je moet veel meer voor een huurauto betalen

Prijsstijgingen van 250 procent zijn niet ongebruikelijk in vergelijking met 2019. Je vakantie met huurauto is er niet goedkoper op geworden!

Op vakantie gaan met je eigen auto is leuk, maar een gebied ontdekken met een huurauto is minstens zo vermakelijk. Bijvoorbeeld op locaties waar je niet met je eigen auto naartoe hebt kunnen rijden zoals de Verenigde Staten, de Antillen en noem het maar op. Hou er rekening mee dat je huurauto voor de volgende vakantie een stuk duurder kan zijn in vergelijking met het pre-corona tijdperk.

Autoverhuurbedrijven hebben een zware tijd achter de rug. In 2020 zaten veel landen in een lockdown. De toeristische sector lag op z’n gat. Ook zakelijk werd er weinig gevlogen. Kortom, niemand had een huurauto nodig. De verhuurbedrijven zaten met een enorm wagenpark die in sommige gevallen flink uitgedund moest worden om aan betaalverplichtingen te kunnen voldoen. Al die kosten moeten ook weer terugverdiend worden. En dat betekent dat jij en ik meer moeten gaan betalen voor een huurauto op vakantie.

Volgens de Telegraaf liggen de prijzen voor een huurauto soms 250 procent hoger in vergelijking met 2019. Niet alleen stijgende prijzen zijn een factor. Ook de chiptekorten spelen een factor. Er is schaarste, autoverhuurbedrijven krijgen minder nieuwe auto’s dan gebruikelijk geleverd. Door het tekort aan auto’s stijgen de prijzen omdat er nu eenmaal minder valt te kiezen. Een auto huren in Tampa in de Amerikaanse staat Florida kost je nu 150 euro voor een dag. In 2019 was dit slechts 42 euro.

Het advies is om goed je huiswerk te doen. Als je bijvoorbeeld van plan bent om in deze zomer of in het najaar een vakantie te boeken, kijk dan nu al wat een huurauto kost. Door het maken van een boeking heb je in elk geval de garantie dat je een auto hebt op de bestemming. Met name op bekende vakantiebestemmingen bestaat de kans dat verhuurbedrijven je nee moeten verkopen als je te laat bent met boeken. Het gaat hier onder meer om bekende zonnige vakantiebestemmingen onder Nederlanders zoals Spanje en Portugal waar je er snel bij moet zijn.