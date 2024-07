Gloednieuwe BMW’s mogen niet verkocht worden van de rechter

Door een uitspraak van de rechter in Den Haag kan een partij gloednieuwe BMW’s regelrecht naar de sloop.

Misschien zegt de naam ‘Fremantle Highway’ jullie nog iets. Vorig jaar vloog dit schip in de hens voor de Nederlandse kust, met duizenden auto’s aan boord. De schade liep in de honderden miljoenen. Toch was niet alles verloren gegaan: er werden nog auto’s (ogenschijnlijk) ongeschonden van boord getakeld.

Die kunnen mooi nog verkocht worden zou je denken, maar daar denkt BMW heel anders over. Een Nederlandse autobedrijf had een partij van 260 auto’s opgekocht, uiteraard met de bedoeling om deze auto’s te verkopen. BMW heeft echter beslag gelegd op de auto’s en probeert de verkoop via de rechter te verhinderen, zoals we vorige maand al schreven.

De rechtbank in Den Haag heeft nu een oordeel geveld en wat blijkt? BMW heeft hun zin gekregen. Op grond van hun merkrechten mag BMW inderdaad een stokje steken voor de verkoop. De auto’s zullen nu waarschijnlijk gesloopt worden.

Was er dan echt iets mis met de auto’s? Dat is nog niet duidelijk geworden. Volgens een onderzoek in opdracht van BMW kan niet gegarandeerd worden dat de auto’s helemaal veilig en in orde zijn. Daarbij wordt verwezen naar een Mercedes EQE die spontaan in de fik vloog tijdens het bergen. De verdediger heeft echter ook technische onderzoeken uit laten voeren, waaruit bleek dat de auto’s nog “als nieuw” zijn.

BMW wil in ieder geval geen enkel risico nemen en daarom komen de auto’s dus niet in de handel. Ergens toch wel jammer, want misschien was dit een manier geweest om voor wenagh een gloednieuwe BMW te scoren… Naar het schijnt zaten er zelfs een paar dikke M3’s tussen.