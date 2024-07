Alfa Romeo is terug! de Junior Veloce test

Van een nieuwe Alfa Romeo worden we op de redactie altijd wel enthousiast, en we blijven dat na de eerste test van de Junior Veloce.

De nieuweling heeft de schijn een beetje tegen, want van dit type auto worden wij petrolheads niet perse enthousiast. Het probleem is niet zozeer dat de Junior in eerste instantie alleen als elektrisch model wordt gelanceerd. Neen, het model kan ons niet helemaal bekoren. De kleine crossovers worden massaal gekocht door babyboomers. Die kunnen ze betalen, willen ook weer niet te gek doen, maar wel een beetje hoog zitten. Het kukident gehalte is dus nogal hoog.

Het gevoel wordt niet perse beter als je grasduint door het modellengamma van moederbedrijf Stellantis. Uiteraard (en gelukkig maar) deelt de Alfa Junior zijn techniek met een aantal zustermodellen. Giet een Alfa Romeo sausje over de Fiat 600e en e-2008 en je bent er wel ongeveer.

Hoe rijdt de Alfa Romeo Junior

Speciaal voor ons verwende journalistjes opende Alfa Romeo een bijzonder deel van de testfaciliteit in Balocco. Het 20 kilometer grote Langhe-circuit was nog nooit toegankelijk geweest voor rijders die niet tot het Alfa Romeo ontwikkelingsteam behoren. Alle straatauto’s van Alfa Romeo zijn hier getest, maar het Alfa Corse team testte op deze locatie de raceauto’s die deelnamen aan autosport, van F1 en DTM tot Super Turismo. De één wat meer succesvol dan de andere, hoewel het ook zo is dat Alfa Romeo de eerste wereldkampioen Formule 1 ooit was. Das war einmal zouden de Duitsers dan zeggen.

Overigens is er een significant verschil tussen de Veloce en de meer modale Juniors. De Veloce heeft grotere 380 mm remmen met monobloc-remklauwen met vier zuigers, stabilisatorstangen voor en achter en een 25 mm verlaagd onderstel. Klap op de vuurpijl is echter het Torsen-sperdifferentieel, de oude tijden van de Alfa 147 Q2 herleven. Hulde Alfa Romeo.

De goede ingrediënten gebruiken is één ding, maar er dan ook iets lekkers van maken is weer iets anders. Je hoopt altijd maar dat de Italianen er iets goeds van maken en in dit geval is dat gelukkig ook gelukt.

De lakmoesproef kwam toen de PR manager van Alfa Romeo ons kwam halen voor wat extra rondjes over Balocco, het testterrein van Alfa Romeo. De instructie van de coole Italiaanse instructeur bestond uit de epische woorden: “Follow the green car.” Om er vervolgens in zijn Stelvio Q er vandoor te stuiven over een route die het reguliere circuit op Balocco combineerde met de “provinciale” wegen op het Langhe track.

Het treintje aan Juniors moest alle zeilen bijzetten en het is vaak op dit soort momenten dat een auto door de mand valt. Niet de Junior: we rammen vol over kerbstones, smijten de Junior lange bochten in, nemen soms een puntje gras mee. Hier werkt het sperdifferentieel wonderen: slechts sporadisch helpt de elektronica een handje, verder wordt alles mechanisch via het Torsen diff gefixt.

Temperatuur van accu, banden en remmen blijven vervolgens ook binnen de perken, terwijl we toch het equivalent van meerdere rondes op een regulier circuit afleggen. Na een snelle espresso blijkt er einde dag nog meer tijd om de Junior af te beulen op de testbaan. Andere journalisten zaten al in de shuttlebus, maar wij deden graag nog een rondje over het snikhete Balocco.

Het geeft me tijd om mijn reflexen bij te stellen voor het gedrag van het Torsen sperdifferentieel. In een normale voorwielaandrijver is gas lossen de enige manier om beginnend onderstuur op te lossen, maar in de Junior met Torsen diff kan je ook gas bij geven om het onderstuur te verminderen. Uiteraard zijn ook daar weer grenzen aan, maar het maakt dat je meer opties hebt tijdens een sportieve rit.

Zijn er nog minpunten

Je buren zullen je pesten dat je eigenlijk een Peugeot rijdt. Gelukkig ben jij volwassen genoeg om je daaroverheen te zetten. Volgens Alfa Romeo werkt hetzelfde team van ingenieurs aan de 4C, 8C, Giulia Quafrigoflio, Stelvio Quadrifoglio en Giulia GTA. Andersom zal het niet in die persberichten staan dat ze ook compacte crossovers strakker hebben laten sturen.

Problematischer is de elektrische aandrijflijn, of meer specifiek de accu. Een grotere accu is simpelweg beter, tot op zekere hoogte in ieder geval. De Junior krijgt het 54 kWh grote accupakket wat we uit meer Stellantis producten terugvinden. De WLTP-range is 410 km, waarvan onder ongunstige omstandigheden dan maar 250 km overblijft.

Het laden is OK, aan de reguliere paal haalt de Junior tot 11 kW via een kW 3-fase aansluiting. Snelladen gaat met maximaal 100 kW, in 30 minuten moet de accu van de Junior van 10 naar 80% zijn geladen. Na een dikke 200 km kan je dan weer aan de paal en kan je je espresso-verslaving bijwerken.

Oh ja en het infotainmentsysteem kwam niet heel erg briljant over, maar ik was wat afgeleid door alle andere leuke activiteiten om me er echt aan te storen.

Overigens is de reguliere Junior potentieel een totaal anders sturende auto, dus er zit niets anders op dan door te sparen voor de Veloce.

Killer features

Het is een Alfa Romeo, dat is altijd een leuke binnenkomer. Mensen die nog nooit Alfa hebben gereden, begrijpen dit niet, maar vrouwen werpen zich aan je voeten. En mannen ook, iedereen wil je kennen als je Alfa Romeo rijdt.

Alternatieven

Volvo EX30, Smart #1, BMW iX1, MINI Aceman, maar ook de Cupra Born VZ. Als het je om het crossover gevoel gaat, dan kan je in het eerste rijtje blijven. De Junior excelleert daarin niet, maar slaat ook geen modderfiguur. De BMW is duidelijk meer premium, maar het prijskaartje is dat ook.

Qua sportief karakter komt de Cupra Born nog het dichtst bij. Die heeft achterwielaandrijving, 60 pk extra en is een klap ruimer voor een paar mille meer.

Conclusie

Als je door de Stellantis genen heen kan kijken, staat er een geinige auto die waanzinnig goed stuurt. Wat dat betreft slaagt deze eerste elektrische Alfa Romeo wel. De actieradius houdt helaas niet over en gevoelsmatig zou de prijs iets scherper moeten zijn. Rationeel gezien zijn er dus wellicht betere auto’s.

Maar, de conclusie is een compliment voor de Veloce: De Alfa Romeo Junior Veloce is qua prijs, positionering en rijplezier de elektrische opvolger van de hothatches die aan het uitsterven zijn. De Junior Veloce koop je met je hart en je gaat er geen spijt van krijgen. Wat we van concurrent Cupra Born VZ vonden zie je hier.