Breek: de nieuwe Audi A5 is gelekt (inclusief Avant)

Vergeet de Audi A4, de nieuwe A5 is hier.

De modelnamen van Audi zijn allesbehalve spannend, maar nu doen ze toch een gewaagde zet: de traditionele modellen krijgen een ander cijfer. De Audi A4 wordt namelijk opgevolgd door de A5. Dat wisten we al een tijdje, maar nu krijgen we de auto ook daadwerkelijk te zien. De nieuwe Audi A5 is namelijk gelekt.

Het is meteen duidelijk dat Audi qua design geen rigoureuze beslissingen heeft genomen. De Audi A5 – en de Avant, die ook meteen gelekt is – zien er vertrouwd uit. Er is geen één Audi-klant die deze auto zal laten staan vanwege het design.

De Audi A5 is wel wat sportiever dan de uitgaande A4. Dat zit ‘m met name in de platte koplampen. Net als bij de e-tron-modellen vormen de achterlichten nu één geheel. En we kunnen onze ogen bijna niet geloven: in plaats van groter is de grille juist kleiner geworden.

Naast het exterieur is ook meteen het interieur van de nieuwe Audi A5 gelekt. Het instrumentarium en het centrale display zijn geïntegreerd in één breed scherm, á la BMW. Ook interessant: we zien een apart scherm voor de bijrijder. Dat heeft BMW dan weer niet.

Technische gegevens hebben we nog niet, maar de A5 heeft altijd een verbrandingsmotor. Als je een EV wil moet je straks bij de nieuwe A4 zijn. Als het goed is kunnen we morgen alle info en foto’s delen, want dan staat de officiële onthulling van de A5 gepland. Maar er valt dus weinig meer te onthullen.

Via: Motor.es