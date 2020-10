Goedkoop motorrijden: Motoren tot € 2.500 - Autoblog.nl

En ja, dan kijken we dus bij gebruikte motoren. Welke leuke budget motorfietsen zijn er te vinden voor dit geld?

Een lijstje met motoren tot €2.500.. Dat betekent dat we de nieuwe motoren over kunnen slaan en een zoektocht op Marktplaats kunnen starten. Zoekcategorie op motoren en de prijsgrens aangepast naar €2.500. Bijna letterlijk struikelend over de Diversions, Fazers, Blackbirds en SV650’s wilde ik het roer bijna omgooien. Maar wat staan er in deze prijscategorie ook bijzondere -geen dertien in een dozijn- motoren. En die hebben vaak een leuk verhaal. Resultaat: een lijstje opvallende motoren voor goedkoop motorrijden onder de 2.500 euro.

Suzuki GSX 400 Impulse

De adverteerder omschrijft dit gedrocht als mooi van lelijkheid. Persoonlijk ben ik het met hem eens. Als ik eerder van het bestaan van deze Impulse wist had hij op het lijstje lelijkste motoren gestaan. De kans is klein maar de mogelijkheid blijft dat iemand met wansmaak zich om de uiterlijke staat van dit pareltje bekommert. De verkoper vermeldt er daarom bij dat de toekomstige eigenaar zich geen zorgen hoeft te maken over kleurverschil.

De kleur leent zich niet voor de gevoelige plaat en oogt anders. Het frame wat ergens onder de koplamp eindigt en de opvallende kleurcombinatie moesten de motor voorzien van een cultstatus. Je raadt het al, die kreeg deze viercilinder nooit. Target Design heeft in ieder geval haar best gedaan. Dit exemplaar uit ‘89 heeft 37.000 kilometer gelopen en is een van de weinigen op Nederlands kenteken. Eigenlijk kwam deze motor op de Japanse markt, ongeveer 500 stuks hebben het gered tot Europa waarvan er nog geen dertig met een Nederlandse plaat rondrijden. Zou hij ooit nog meer geld waard worden? Op dit moment valt hij in ieder geval binnen goedkoop motorrijden voor 2.500 euro.

Triumph Sprint RS 955i

De Triumph Sprint RS is ook een motor die we niet vaak tegenkomen in de zoektocht. Gebaseerd op een ST maar dan goedkoper en lichter. De RS heeft een lichtere dubbelzijdige achterbrug in plaats van de enkele op een ST. De 955 is een driecilinder en de motor is in dit geval misschien wel het beste.

Genoeg vermogen (120pk) en koppel (100Nm) en een leuk geluid. Ondanks dat deze motor niet in overvloed te koop staat is het algehele plaatje zeker niet verkeerd. Het blok van deze 19-jarige Sprint RS heeft 43.472 km gelopen. Een video zegt meer dan duizend worden, luister naar het motorgeluid van dit exemplaar:

Vespa P200E

Het eerste wat opvalt: de allereerste laklaag en geen roest. Natuurlijk zijn er op 35-jarige leeftijd wat ouderdomsverschijnselen te vinden, volgens de verkoper in de vorm van kleine plekjes. Een echte Vespa hoort natuurlijk rondom in het chroom te zitten en dat is niet anders bij dit exemplaar van de Vespa 200E: van het achterrekje tot de valbeugels.

Er zijn nu mensen die heel hard gaan roepen dat deze Vespa niet onder de categorie motoren valt. En natuurlijk is dit peanuts. Maar het is toch ontzettend leuk dat dit stukje nostalgie voor deze prijs te koop is. Met het eencilinder 2-takt blok zul je het tegen vrijwel alle motoren moeten afleggen maar heb je wel een betrouwbaar blok.

Heb jij leuke motoren gevonden onder de €2.500? En dan het liefst motoren waar er niet zoveel van worden aangeboden.