Koop de Abarth 500 met Novitec spul van een Autobloglezer

Help jezelf aan een mooi bommetje en help een Autobloglezer om er vanaf te komen: deze Abarth 500 met Novitec goodies is een win/win situatie!

De Fiat 500 die bijna met pensioen is, was/is een hit. De revival van de originele Fiat 500 was wederom een kekke stadsauto die bij velen – en vooral veel vrouwen – enorm in de smaak viel. Voor petrolheads was en is het ook genieten met de Fiat 500 met dank aan Abarth.

Abarth 500

De Abarth 500 is namelijk een extreem leuke versie van de piepkleine Fiat 500. De 1.4 die erin ligt levert alles tot en met 180 pk waardoor de term ‘bommetje’ bijna evident is bij het schrijven over een Abarth 500. Dat terwijl ze erg schappelijk geprijsd zijn of kunnen zijn.

Abarth 500 Novitec van AB-lezer

Dat is een mooi bruggetje naar de orde van de dag. De redactie kreeg namelijk recent een mail van Autobloglezer Tieme. Hij biedt zijn bommetje aan. Het gaat om een Abarth 500 uit 2008 die unieker is gemaakt met speciale Novitec-goodies. Dat wil zeggen: 18 inch lichtmetalen Novitec velgen, Novitec Challenge Evo Corse uitlaat voor dat lekkere grommetje, een Novitec schroefset en Novitec-gekietel voor de ECU, waardoor deze Abarth 500 170 pk levert (origineel 140).

Beurten

Verder is de dagelijks gebruikte Abarth 500 naast de Novitec spulletjes ook goed bijgehouden. Eind 2020 is er een grote beurt geweest waar ook gelijk banden en remmerij weer zijn ververst. In september is er ook nog een kleine beurt geweest, dus de auto kan er weer even tegenaan. De auto is dus 13 jaar oud en heeft minder dan 10.000 per jaar gelopen, met 124.950 km op de klok.

Tieme heeft er dus een lekker autootje van gemaakt en deze Abarth 500 met Novitec goodies kan van jou zijn voor 8.750 euro. Help een Autobloglezer en jezelf op de advertentie van de Abarth 500 op Marktplaats.