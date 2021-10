De duurste SportKa op Marktplaats is best goedkoop

De duurste SportKa op Marktplaats is een guitig ding en niet eens zo heel erg duur.

In de categorie ‘die zien we nooit meer terug’ hebben we voor vandaag een rappe A-segment auto voor je. In principe was dat altijd al een vreemde categorie. Een A-segment auto is gebouwd om zo min mogelijk te kosten in aanschaf én gebruik. Een luxere uitvoering met dikke motor, sportief onderstel en grote wielen past daar niet bij.

Wat dat betreft maken we een buiging voor Volkswagen dat ze de Up GTI nog in het gamma hebben. Met 23 mille is dat helaas wel een heel erg dure auto geworden. Gelukkig waren er vroeger meer snelle A-segment auto’s, alhoewel het nooit een heel populair segment is geweest. De SportKa is zo’n auto.

Gewone Ka

De gewone Ford Ka arriveerde in 1996 en was een revelatie. Een kleine, compacte driedeurs die weinig koste om te kopen en te rijden. Maar misschien nog wel belangrijker: hij reed écht heel erg leuk. Er zat een vrij precieze besturing in en het onderstel was eigenlijk veel te goed oor zijn klasse. Je kon ‘m echt de bochten in smijten. Het enige smetje, dat was de motor. Jarenlang (tot 2002) leverde Ford maar één motor: de stokoude 1.3 Endura E-motor, ofwel het ‘Kent’-blok. De basis daarvan stamde uit 1976! Gelukkig kwam in 2002 de SportKa en de StreetKa (dat was een cabriootje).

Sportieve Ka

De 1.6 Rocam Zetec motor (Ford noemde het een Duratec maar dat was het stiekem niet) werd gebruikt. Dit was een relatief eenvoudige 1.6 achtklepper met 95 pk. niet superveel, maar de SportKa woog dan ook erg weinig: iets meer dan 900 kilogram. De prestaties waren op papier niet bijzonder indrukwekkend: 0-100 km/u duurde 10,4 seconden en de topsnelheid was 174 km/u. Maar reken maar dat dit hitsige blokje onder de rechtervoet voor een grote smile.

Veel SportKa’s staan niet te koop op het moment. De Ka heeft nogal de neiging om te roesten. Daarin is de Ford Ka niet uniek, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld een dikke Volvo V60 gaat men niet op tijd veel geld investeren om de problemen voor te zijn.

Goedkoopste SportKa op Marktplaats

We vonden dit exemplaar op Marktplaats. Het is een Performance Blue-exemplaar, precies de goede kleur voor de auto, alhoewel ‘ie in het zwart er ook dik uitziet. Voor de gelegenheid is de auto voorzien van twee grijze racestrepen. Ach, een Ford kan het altijd goed helpen. Goed nieuws: volgens de verkoper heeft deze auto geen roest!

De duurste SportKa op Marktplaats kost slechts 2.950 euro. De auto komt uit 2006 en heeft in al die jaren slechts 139.695 kilometer gelopen. Ook handig: het is geen geïmporteerde auto, dus die kilometerstand is net even wat zekerder dan bij een Duits exemplaar.

Interesse? Bekijk dan hier de goedkoopste Ford SportKa van Marktplaats!