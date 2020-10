Honda is hypocriet? Blijven wel in deze raceklasse - Autoblog.nl

Is Honda hypocriet? Ze blijven wel actief in een andere prestigieuze raceklasse.

Het was het nieuws wel, afgelopen week. Honda stopt met de Formule 1 als motorenleverancier. Ze gaan hun marketingbudget niet meer spenderen aan het idool van Jack Plooij. Nee, ze zeggen het complete F1-veld gedag en zullen aan het einde van het volgende sezoen er een eind aan breien.

CO2-neutraal

Op zich logisch, want Honda gaf aan dat ze in 2050 geheel CO2-neutraal willen zijn en dat vanaf 2030 tweederde van hun verkochte auto’s elektrisch is (succes daarmee, trouwens). Honda heeft in Nederland slechts één EV, de guitige Honda e. Een auto die het midden houdt tussen je oma’s woonkamer en een hippe design-wasmachine. Ze hebben dus een hoop werk te doen als ze dat allemaal voor elkaar willen boksen.

Honda hypocriet: blijft wel bij IndyCar

Maar wat is nu het gekke, Honda heeft bevestigt WEL aan te zullen blijven als motorenleverancier van de IndyCar. Op dit moment rijden ze met 2.2 liter grote benzinemotoren. Vanwege het coronavirus hebben ze de introductie van de 2.4 hybrides even uitgesteld. Daar gaan ze pas in 2022 mee rijden.

Honda zelf zegt daarover:

Wij bij Honda juichen de nieuwe stap in IndyCar toe. Het is een bewijs dat Honda wil werken aan krachtige geëlektrificeerde krachtbronnen die voldoen aan de standaarden van de industrie en onze klanten in extase brengt. Bij Honda racen we om onze medewerkers te ontwikkelen. Om technologie te innoveren en om onze fans blij te maken. We zijn trots op onze vooraanstaande rol in IndyCar de afgelopen 27 jaar en we zijn er eveneens trots op dat we binnenkort een hybride met 900 pk kunnen afleveren. Honda, is blij dat ze in de autosport actief blijven

Bevestiging tot 2023

Honda heeft bevestigd sowieso tot 2023 in de IndyCar aanwezig te blijven. Naast Honda zal ook Chevrolet actief zijn als motorenleverancier in de ‘Amerikaanse F1‘. Dat zijn dan ook meteen de enige twee leveranciers. Voorheen had Ferrari al een paar keer te kennen gegeven om interesse te hebben in deze raceklasse, maar die geluiden zijn in 2020 vanwege matige prestaties en een heersende pandemie even naar de achtergrond verdrongen.

Is Honda echt hypocriet?

Natuurlijk bezigen we een licht geïrriteerde toon. Is Honda ook echt hypocriet? Het liefst zien we Verstappen met Honda alle records van Hamilton aan diggelen rijden. Maar dat is ook een stukje frustatie, uiteraard. De keuze is namelijk best goed te verklaren. Honda is in Europa een vrij kleine speler op de markt en het Formule 1-project heeft hen serieus veel Yens gekost.

Met IndyCar is dat precies andersom. Dat is een veel goedkopere raceklasse en Honda is in de VS een waanzinnig grote speler in de markt. Het zijn simpele rekensommen, eigenlijk. Jammer, maar helaas. De kans dat Verstappen naar de IndyCar klasse gaat is erg klein: dat vindt ‘ie voor mensen die niet kunnen winnen.

Bron: NBC.