Goedkoopste moderne Rolls-Royce op Marktplaats is een absoluut koopje!

Meer dan de helft goedkoper dan de eerstvolgende Rolls!

Er gelden een aantal wetten in de autowereld. Alle échte liefhebbers moeten ooit een Alfa Romeo in hun bezit hebben gehad. Voetballers en influencers horen in een Urus. En de meest vermogende automobilisten? Die horen op een luxe stoel achterin een Rolls-Royce plaats te nemen terwijl de chauffeur met fluwelen handschoenen de auto over de weg laat zweven.

Gelukkig voor minderbedeelden zoals ik – en misschien jij ook – zijn ook Rolls-Royces onderhevig aan afschrijving. Zo kun je al een Silver Shadow uit de jaren ’70 of een Silver Spirit van een decennium later voor nog geen € 10.000 op de kop tikken. Maar laten we eerlijk zijn: dat is toch een beetje vragen om problemen.

Daarom ging ik op zoek naar een wat modernere Rolls. Wat ben je minimaal kwijt voor een Rolls-Royce uit de zeroes? De zoektocht brengt me bij de auto hieronder: een crème witte Silver Seraph.

Rolls-Royce Silver Seraph

Dit model is de opvolger van de Silver Spur en ging in 1998 in productie. We hebben het dan over de periode waarin Rolls-Royce en Bentley vergroeid waren met elkaar dankzij BMW. De Silver Seraph is dan ook op veel vlakken gelijk aan de Bentley Arnage.

In het vooronder ligt de majestueuze 5,4-liter V12 die origineel 322 pk en 490 Nm produceerde. Schakelen doet de Rolls helemaal zelf via een computergestuurde vijftraps transmissie. Wanneer de chauffeur haast heeft, kan ‘ie na een seconde of zeven aan de 100 km/u zitten en doorjagen naar de 225 km/u.

De goedkoopste moderne Rolls van Marktplaats

De Rolls-occasion op Marktplaats werd in 2000 gebouwd, maar kwam pas begin 2018 naar Nederland. Hij is inmiddels toe aan zijn derde eigenaar. Met een kilometerstand van 67.135 kilometer kan de Rolls er nog wel even tegenaan. Deze particulier heeft besloten om de Silver Seraph van de hand te doen.

Het luxepaardje lijkt nog goed in de lak te zitten en ook de binnenkant ziet er keurig uit. Het net niet witte thema gaat door in de bekleding en deurdelen, naast donkerbruine vloerbedekking. Het dashboard is zo goed als helemaal van hout en wordt gecompleteerd met pindakaaskleurige bovenlaag en een stuur in dezelfde kleur.

Volgens de verkoper verkeert de auto in topstaat en is ‘ie motorisch helemaal in orde. Her en der vind je de gebruikelijke gebruikerssporen. De goedkoopste moderne Rolls-Royce van Marktplaats staat te koop in Veldhoven. De huidige eigenaar vraagt er € 40.000 voor. Nog steeds een flinke zak geld, maar de eerstvolgende goedkoopste Rolls van 2000 of later gaat voor € 108.995. Da’s toch ff andere koek.