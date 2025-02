En niet zomaar een luchtje. Een Rolls-Royce luchtje natuurlijk…

Een Rolls-Royce kopen? Dat is normaal gesproken alleen weggelegd voor de happy few met een Zwitserse bankrekening en een garage groter dan jouw huis. Maar let op, want er is nu een Rolls-Royce die jij – ja, jij! – misschien wél kunt betalen. Soort van. Denken we.

Maak kennis met de nieuwe creatie van Rolls-Royce. Geen auto, geen V12, geen met sterren verlichte hemel, maar een geur. Juist ja, een parfum voor in je auto. Rolls-Royce heeft een eigen geur ontwikkeld om de ervaring van in een Phantom zitten nóg luxer te maken. En daar zijn ze bloedserieus over.

Er zit tegenwoordig een luchtje aan Rolls-Royce

Deze geur is niet zomaar een luchtje dat je bij het tankstation koopt naast je pakje kauwgom. Nee, Rolls-Royce Scent is zorgvuldig samengesteld door hun in-house parfumeur – want natuurlijk hebben ze die – en bevat exclusieve ingrediënten als Amyris, Cedarwood, Rosewood en Iris.

Een geur die perfect samengaat met de aroma’s van de fijnste leersoorten en het mooiste hout dat in een Rolls te vinden is, aldus het ronkende persbericht. Dat noemen we nog eens commitment.

Dit is geen simpele geurverfrisser die je met een knijper aan je ventilatierooster hangt. Nee, Rolls heeft een speciaal gepatenteerd geurverspreidingssysteem ontwikkeld om te zorgen dat de geur perfect gedoseerd en langdurig aanwezig is. Serieus, er zijn 30 verschillende versies van deze geur getest voordat ze tevreden waren.

En ja, ze hebben zelfs gekeken hoe de geur zich gedraagt bij extreme temperaturen en vochtigheid. Want je wil natuurlijk niet dat je Rolls ineens ruikt als een goedkope spa als je door Monaco rijdt. Of waar die rijken zich dan ook verzamelen. Laren. Knokke. Weet ik veel.

Maar nu de hamvraag: wat kost deze Rolls-Royce ? Nou, dat blijft nog even een mysterie. Maar laten we eerlijk zijn, als je geen Phantom voor de deur hebt staan, voelt het misschien wat overdreven om een parfum te kopen dat ervoor bedoeld is.

Dus doe ook maar niet dan. Goed? En doorrrrr.