Voetballers willen allemaal een Lambo Urus

Goed nieuws voor Lamborghini, slecht nieuws voor de spelers.

SUV’s zijn in trek, daar kan je niet omheen. Porsche weet dat al 15 jaar en vervult die klantenwens met de Cayenne. Audi volgde in 2006 met de Q7, terwijl Bentley in 2016 met de Bentayga op de proppen kwam. Alle drie de modellen hebben (enkele) technische overeenkomsten. Lamborghini ruikt het succes van zijn concerngenoten en toonde in maart, op de Autosalon van Genève, de Urus. En wat blijkt? Er is sprake van enorme interesse, onder andere uit de voetbalwereld.

Vooral Britse profvoetballers uit de Premier League zien zichzelf wel shinen in zo’n Urus. The Sun sprak met Richard Clark, een showroomeigenaar in Bournemouth. Volgens de beste man wordt hij overladen met vragen naar de Italiaanse SUV. Je zou denken dat je als jonge prof eerder geïnteresseerd bent in een bloedmooie Huracán of Aventador S, dan een patserige Urus. Zoals met alles: daar is een reden voor.

Clark legt uit dat profs steeds jonger beginnen en vroegtijdig een gezin stichten. Ze willen dan ook een ruime wagen, maar wel eentje die status uitstraalt. De Bentayga schijnt eveneens in de smaak te vallen, wat ik begrijpelijk vind. De Bentley is naar mijn mening minder in your face en beter in balans.

Omdat Lamborghini dit jaar maar 1.000 exemplaren bouwt, ontstaat er al gauw een tekort. De vraag is simpelweg groter dan de hoeveelheid Lambo’s die er gebouwd worden. Vele rijkaards zullen daarom moeten wachten tot 2019, wanneer er 3.500 stuks van de band rollen. Nog even kort de specs: de aandrijving wordt verzorgd door een 4,0-liter twinturbo V8 met 650 pk. 100 km/u is in 3,6 seconden al bereikt en de topsnelheid bedraagt 305 km/u.

Wij Hollanders betalen overigens minimaal 278.844 euro. En dat is allemaal te danken aan de Haagse makers van het belastingstelsel, aangezien de Urus zonder belasting 171.429 euro zou kosten. We gaan zien of spelers van Ajax, Feyenoord en PSV daarvan wakker zullen liggen.