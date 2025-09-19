Extreme regenval schrijft in één keer 270 auto’s af

Door een flinke overstroming in een parkeergarage kunnen 270 auto’s als verloren worden beschouwd.

Natuurrampen, het blijft lastig. Want hoe erg je ook je best doet om je te wapenen tegen het geweld wat onze aarde te bieden heeft, soms wint het weer. Zo ook in een Japanse parkeergarage. Tuurlijk, ook hier overstroomt wel eens wat. Maar op deze schaal gaat dit nog wel even een flinke som geld kosten.

Regenval zet parkeergarage onder water

Het tafereel gebeurde in Yokkaichi, dichtbij de miljoenenstad Nagoya. Daar had men te maken met extreem zware regenval, waardoor mensen zelfs hebben geprobeerd om plekken als parkeergarages te barricaderen met zandzakken. Het mocht bij een parkeergarage in het zakendistrict niet baten. De garage stond ongeveer half vol, maar dan heb je het nog steeds over meer dan 270 auto’s die geparkeerd stonden. En voor je beeldvorming: het ging niet om water tot aan je knieën. Het water kwam tot aan het plafond van de eerste verdieping en zelfs tot een meter hoogte op de tweede verdieping. Het is daarom veilig om aan te nemen dat alle auto’s op deze twee verdiepingen afgeschreven mogen worden: helemaal die op de eerste verdieping hebben volledig kopje onder gestaan.

Auto’s

Op X deelt het MLIT (de instantie die zich bemoeit met natuurrampen in het Mie-prefectuur waar dit zich afspeelde) wat afbeeldingen. Naast je gebruikelijke rits plaatselijk verkochte Japanse auto’s, behoren tot de afgeschreven auto’s ook meerdere Mercedessen (waaronder een S, zo te zien een AMG, en een nieuwe G-Klasse), een Porsche Cayman en een Nissan GT-R. Belangrijk om te vermelden uiteraard is dat er voor zover bekend geen doden of gewonden zijn te betreuren.

Afwikkeling

Afgelopen zaterdag zijn reddingswerkers begonnen met de door regenval overstroomde parkeergarage leegpompen, wat pas woensdag helemaal afgerond was. De auto’s bergen gaat nog langer duren, want instappen en wegrijden gaat niet lukken. En dan is er nog de geldkwestie: verzekeringstechnisch kunnen uitbaters van parkeergarages niet alles dekken rondom natuurrampen. Het is natuurlijk maar te hopen dat de auto-eigenaren niet voor een volledig nieuwe auto moeten opdraaien. Al wordt wel gezegd dat je voor je autoverzekering wel vaak gedekt bent voor natuurrampen, dus er wordt opgeroepen voor elke auto-eigenaar om even met zijn/haar verzekering te bellen.

Leuk hoor, parkeergarages. Totdat het in één keer 270 auto’s kost, dan is het minder leuk. (via Kuruma News)