Rolls-Royce 300C op Marktplaats is één grote grap

Doe net of je de loterij hebt gewonnen met deze ‘Rolls-Royce’ op Marktplaats!

Acht jaar geleden dames en heren. Acht jaar geleden schreef ik hier op Autoblog over een pareltje op Marktplaats. Een Chrysler 300C omgebouwd tot een Rolls-Royce. Ik ben er nog steeds, maar die Chrysler ook! Want Autoblog-lezer Koen kwam deze uiterst bijzondere creatie weer tegen op de bekendste handelssite van Nederland.

Rolls-Royce 300C op Marktplaats

Inmiddels staat er meer dan 100.000 trots gereden kilometers op de teller van deze Chrysler. De auto is sterk in waarde gestegen. Althans, de verkoper wil dat heel graag. In 2017 kon je nog voor zo’n 8 mille bieden op deze auto. Vandaag de dag staat de 300C te koop voor 22.500 euro. Maar niet getreurd, je mag ook een goed bod uitbrengen.

Deze auto is een troll. En dat zijn de mensen die de Marktplaats-pagina bezoeken blijkbaar ook. Een eerste bod van 13.000 euro kun je nog serieus nemen. Daarna volgde een bod van 17.500 euro. Toen begon het uit de hand te lopen. Ene ‘Adam’ bracht een bod uit van 33.000 euro en daarna verhoogde hij zijn eigen bod met een enkele miljoenen euro’s. Ja, das niet serieus.

Jokes aside. Het is best een geinige Chrysler. De origineel Amerikaans geleverde 300c heeft een Rolls-Royce grille, verlichting, bumpers en interieur. De vraagprijs is fors voor een Chrysler 300C. Maar voor een Rolls-Royce is het een schijntje. De auto heeft zelfs een two-tone lak, het is net een echte.

Geen magistrale V12 onder de motorkap, maar een 3.5 liter grote zescilinder met slechts 249 pk. Misschien dat de volgende liefhebber het project kan afmaken. Eens kijken of zo’n geblazen twaalfcilinder onder de motorkap van de Chrysler past. Want als je het doet, doe het dan ook. Wie brengt het volgende bod uit van 3,5 miljoen euro. Wie of wie?