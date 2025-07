Wat kost de nieuwste Rolls-Royce Phantom eigenlijk op Marktplaats?

Zo duur als een nieuwe Rolls-Royce Phantom is, zo goedkoop worden ze na een paar jaar op Marktplaats. Hoe zit dat met de nieuwste?

De Rolls-Royce Phantom heeft een lange adem. Dat gold voor de ‘herboren’ Phantom in 2003, toen BMW net de toko overnam. Maar ook nu al voor de nieuwste generatie. De Phantom VII liep van 2003 tot en met 2017, terwijl de nieuwste van 2017 tot en met heden ook al een tijdje mee gaat. Daar zit dus echt nog veel meer in.

Wat we wel zien bij de Rolls-Royce Phantom van de vorige generatie, is dat de enorme nieuwprijs weinig zegt over de restwaarde. Sterker nog: de goedkoopste Phantom VII van Marktplaats zit ruim onder de 100.000 euro, maar in thuisland Verenigd Koninkrijk scoor je al een vroege Phantom vanaf 45.000 pond. Da’s veel auto voor je geld, want een Rolls-Royce is zo ontworpen dat hij tijdloos is en blijft. Ook al zorgen de tijdige vernieuwingen er wel steeds voor dat ‘ie ook mee kan met de moderne tijd.

Rolls-Royce Phantom op Marktplaats

Is het dan niet een beter idee om wel de nieuwste Phantom te pakken, maar tweedehands te kijken? Dat gaan we vandaag bekijken met de enige Rolls-Royce Phantom VIII die te koop staat op Marktplaats. In theorie een exemplaar precies zoals je hem wil. De unieke meerspaaks velgen onder een donkerblauwe carrosserie, die in een two-tone in aluminiumkleur is uitgevoerd. Een tijdloze kleurstelling voor een tijdloos ontwerp. En uiteraard de met de hand aangebrachte ‘coach line’ over de schouderlijn van de auto.

Interieur

Ook het interieur is fraai uitgevoerd in deze Rolls-Royce Phantom. Het geheel is donkerbruin, maar met op subtiele plekken een veel lichtere beige kleur als contrast. Wel precies zo aangebracht dat het voor accent zorgt en niet over het anders vrij rustige bruine interieur schreeuwt. Zoals gezegd profiteert de nieuwste Phantom naast het klassiek ingerichte interieur wel van alle moderne luxe die BMW te bieden heeft, zoals een relatief recent iDrive-achtig systeem, digitale tellers, schermen voor de achterpassagiers en alles is elektrisch te bedienen. Zelfs de deuren.

Voorin ligt uiteraard de 6.75 liter grote V12 waar BMW furore mee maakte, ook in de oude Phantom. In de nieuweling goed voor 571 pk en 900 Nm. Wat geen donder uitmaakt, want in een Rolls-Royce slaat deze aandrijflijn op rust, comfort en het zo rustig mogelijk op hoge snelheid kunnen rijden. Toch lijkt ons rondrijden met een auto als deze zonder midden- of einddemper (of beide) echt hilarisch.

Kopen

We horen de potentiële Rolls-koper na die laatste zin al denken: ga je mond spoelen! Oké, bij deze. Als jij echt potentieel deze Rolls-Royce Phantom van Marktplaats wil plukken, is er goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws: het is goedkoper dan de ruim 600.000 euro die een Phantom met korte wielbasis, wat dit is, des tijds kostte. Slecht nieuws: omdat ‘ie niet uit 2017 maar 2021 komt, is de afschrijvingscurve nog maar nét ingezet. Dit gaat dus nog wel wat meer knaken kosten in afschrijving.

De verkoper wil namelijk voor deze Phantom VIII nog 399.000 euro zien. Dan zijn wel alle (juiste) keuzes al voor je gemaakt en krijg je een slechts 32.000 kilometer ervaren, vier jaar oude Rolls. Maar ja, als YOLO-keuze hoop je eigenlijk dat ook de nieuwste Phantom binnenkort rond de ton komt te zitten. En mocht je nu denken: die schrijver van dit artikel hoort bij het gepeupel en dit is juist de magie van een Rolls, prima, dan mag je op Marktplaats terecht bij de verkoper.