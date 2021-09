Goedkope auto’s met veel vermogen, dit zijn er 11!

We nemen een kijkje in het recente verleden in de categorie goedkope auto met veel vermogen!

In Nederland hebben we een beetje een bijzondere belasting. Naast de bekende BTW is er een tax voor de uitstoot van een auto. Aangezien veel vermogen veelal leidt tot een hoge uitstoot, zijn auto’s met een beetje vermogen bijzonder prijzig. Probeer maar eens een auto met een zescilinder te vinden voor minder dan 80.000 euro, dat wordt nog heel erg lastig.

Dus, snelle auto’s met veel vermogen zijn duur. Zoveel is duidelijk. Dat is ook te zien in het aanbod qua gebruikte auto’s. Zeker het jongere aanbod is relatief compleet uitgerust met dikke sportpakketten, panoramadakjes, grote wielen en groot navigatiesysteem, maar wel een één-punt-weinig-bromtol onder de kap. Terwijl je in Duitsland nog geregeld relatief eenvoudige modellen vindt met grote motoren. De grootste reden daarvoor is de prijs, vanwege de belastingdruk.

Daarom gaan we voor vanavond, ter lering en vermaak, even een rondje langs de goedkope auto’s met veel vermogen in Nederland. Het automotive equivalent van de kiloknaller!

Peugeot 106 Sport 1.6 16v

1998

Hfl. 32.500 (omgerekend € 14.747)

120 pk

We beginnen met de leukste, uiteraard. In principe is 120 pk niet echt een schrikbarend vermogen. Maar, in een klein autootje is dat wél het geval. Peugeot heeft een hele lading leuke 106’jes gemaakt. Denk aan de GTI, Rallye, XSi en dus deze Sport. Het grappige is, de ‘Sport’ was een uitvoering met sportbumpertjes, sportstoelen en wieldoppen.

De 1.1 (60 pk) en 1.4 (75 pk) zagen we voldoende voorbij komen. Maar je kon ‘m heel eventjes ook met de motor van de GTI bestellen! Natuurlijk, je miste behoorlijk wat items die de GTI lekker dik maakte, maar je had wel een hitsige 1.6 16v met 120 pk, ragfijne besturing en bakken lift-off overstuur.

Renault Clio Renault Sport Cup

2009

€ 23.995

204 pk

Als je deze auto nieuw hebt gekocht en goed hebt bewaard, ben je spekkoper. De laatste Renault Clio RS met tweeliter motor was niet alleen het leukst, maar ook het goedkoopst! De pre-facelift exemplaren zien er minder gekunsteld uit, maar zijn nét niet zo leuk om te rijden.

Deze verbeterde versie bracht wat meer van de befaamde R.S.-magie terug. Denk aan het nauwelijks overhellen van de koets en dat je de directe stuurbeweging meteen in je bips, rug en nek voelt. Hierna werd de Clio R.S. een soort geinige Playstation-hatchback en tegenwoordig is er geen sportieve Clio meer. Net als de 968 Club Sport was de sportieve Cup goedkoper dan de luxe-versie!

Subaru Impreza GT Turbo 555 (GC8)

1997

Hfl. 49.995 (omgerekend € 22.686)

218 pk

Misschien wel het prototype ‘goedkope auto met veel vermogen’. Opmerkelijk, want de laatste tien jaar op de Nederlandse markt bood de snelle Subaru voornamelijk weinig voor veel. In de jaren ’90 was CO2 niet zo’n issue. Als je een auto met een hoog verbruik had, werd dat automatisch verrekend met de accijns. Je moest immers meer tanken. Enfin, de Impreza GT Turbo was een sensatie.

Niet alleen had je 218 pk tot je beschikking, maar een handbak, Nardi-stuurwiel, sportkuipen, vierwielaandrijving en uiteraard het nodige uiterlijke vertoon. Denk aan een luchthapper op de motorkap en grote spoiler, al dan niet gecompleteerd met gouden velgen.

Seat Leon Cupra SC (5F)

2014

€ 36.250

280 pk

Een van de meest onderschatte auto’s van de afgelopen 10 jaar is ook nog eens een absolute kiloknaller, en ook een GOEDE goedkope auto met veel vermogen. De Seat Leon SC Cupra was de driedeurs versie van Seats snelle C-segmenter. Je kunt de Cupra zien als een Golf GTI met Spaanse Jas en Audi S3-motor, zonder de zware vierwielaandrijving. Het is dus niet alleen een snelle auto in een rechte lijn, ook op het circuit komt deze snelle Seat uitstekend tot zijn recht.

En dat voor een nieuwprijs waar je tegenwoordig amper een Leon voor hebt. Een meesterwerkje als je kijkt naar de hardware die je krijgt voor de prijs. Er was van de vorige generatie een Leon Cupra 310, maar dat was een dealer-gechipte versie, alhoewel die met een prijs van 33 mille en vermogen van 310 pk een goede aanbieding was. Maar de Leon Cupra SC uit 2012 was een aanbieding van de buitencategorie.

Hyundai Genesis Coupé 3.8 V6

2010

€ 48.995

313 pk

Net als de Seat is deze Genesis Coupé een bijzondere auto. Niet alleen omdat het vermogen erg hoog in verhouding tot de nieuwprijs, maar ook omdat je er een hoop voor terugkreeg. Het gehele plaatje klopte gewoon. Ten eerste werd het vermogen verkregen door een 3.8 liter zescilinder.

Niet een bijzondere ‘sportmotor’, maar wel een lekkere grote lobbes die uitstekend aan het gas hangt en bij elk toerental voldoende reserves heeft. Daarnaast heeft deze auto achterwielaandrijving en een aardig chassis. Je kunt (mede dankzij het standaard sperdiff) lekker de kont omgooien op natte rotondes.

Ford Focus RS (DYB)

2016

€ 54.220

350 pk

Deze is al ietsje lastiger, want de Ford Focus RS koste met afleverings-pakketje dus al dik 55 mille. Dat is een hoop geld. Aan de andere kant, daarvoor kreeg je wel 350 pk. Ja, de voorgaande generatie had een bijzondere bodykit en een Volvo vijfcilinder. Deze generatie was niet alleen krachtiger, maar leverde ook aanzienlijk meer vermogen.

Net als bij de Leon Cupra is het totaalpakket erg interessant voor de prijs. Het is niet een reguliere Focus met toevallig 350 pk, maar een compleet topmodel met alle luxe en bijzondere hardware. En dat in een tijd dat de fiscus al een flink deel van de prijs opeiste.

Volvo S60 T8 Recharge

2021

€ 55.195

455 pk

De laatste aanwinst in de categorie ‘goedkope auto met veel vermogen’. Volvo speelt het grote BPM omzeilen heel erg slim. Ze voegen namelijk voornamelijk elektrische paardenkrachten toe. Daar kan zelfs de grootste petrolhead niet op tegen zijn. Het zijn namelijk zeer alerte paarden die vanaf 0 toeren klaar staan.

De T8 waarmee wij hebben gereden staat bekend als een potente combinatie, maar de nieuwe versie met 455 pk moet hilarisch zijn. En dat voor iets meer dan een halve ton in euro’s! Dat is echt ongekend. Ja, die topsnelheid is begrensd op 180 km/u, maar hoeveel maakt dat uit? Je gaat zo snel daarnaartoe dat alles dat zit te plakken toch wel een klein plekje in de achterspiegel is geworden.

Infiniti Q50 3.0T Sport (V37)

2016

€ 67.610

405 pk

In principe kun je met de Q50 je lol niet op, de auto is enkel geleverd met relatief grote motoren tegen een scherpe prijs. De Q50 met hybride aandrijving wist er meer dan 350 pk uit te persen voor niet al te veel euro’s. Maar de 3.0T-versie doet er een schepje bovenop. Waar de meeste geblazen zescilinders rond de 300-330 pk zaten, leverde de VQ30DETT motor meer dan 400 pk!

Het was meteen het USP van de auto. De Infiniti Q50 3.0T heeft ook voldoende koppel: 475 Nm. Daarmee kon je in 5,1 tellen naar de 100 km/u sprinten. Het is in principe de motor die we ook vinden in de nieuwe Nissan 400Z. In Japan heet deze auto trouwens de Nissan Skyline. Hoe cool is deze goedkope auto met veel vermogen?

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (952)

2015

€ 108.000

510 pk

We moeten Alfa Romeo een ding na geven, ze hebben de Giulia niet echt duur gemaakt. Ja, die GTA is bijna net zo duur (en net zo leuk) als een 911 GT3, maar de gewone versie kost 120 mille. Natuurlijk, een hoop geld, maar daarvoor heb je wel een geweldige sportsedan met meer dan 500 pk.

Aanzienlijk krachtiger dan de concurrentie. De nieuwe M3 is nu pas net zo sterk, en dan moet je sowieso het Competition-pakket nog aanvinken. Dit was in zijn tijd een behoorlijk goedkope auto met veel vermogen. Dat er niet eentje op elk straathoek staat is ons ook een raadsel.

Audi RS6 Performance (C7)

2016

€ 165.050

605 pk

Ja, echt goedkoop is deze auto niet meer. Maar relatief gezien wel. De Audi RS6 Performance is de goedkoopste manier om een benzine-auto met 600 pk aan te schaffen. Voor iets meer dan anderhalve ton stond er zo’n monster voor je deur.

Kaal uiteraard, maar de performance was al een stuk dikker en voorzien van meer hardware dan de gewone RS6. De 4.0 TFSI motor werd voor de gelegenheid opgefokt tot 605 pk, waarmee deze RS6 alsnog sterker is dan de huidige RS6 die slechts 600 pk heeft en aanzienlijk duurder is.

Tesla Model S Plaid

2021

€ 131.005

1.020 pk

Hoe kan een auto voor meer dan een ton in een lijstje staan van budget-kiloknallers? Simpel, door auto’s die een veelvoud kosten compleet in hun hemd te zetten. De Model S Plaid maakt op de sprint ongeveer gehakt van alles tot een half miljoen. Schrap dat: je moet moeite doen om een nieuwe supercar te vinden van 1 miljoen euro die sneller is dan de Model S Plaid.

Daarbij is het gewoon een ruime zakensloep waarmee je prima op vakantie kunt met je familie. En voordat we zeuren dat het ‘alleen in rechte lijn’ is, deze Tesla doet 7:30 op de Nordschleife. Gezien de afmetingen en het gewicht van de auto is dat een prestatie van formaat. De topper voor iedereen die een (relatief) goedkope auto met veel vermogen (heel erg veel vermogen) zoekt..