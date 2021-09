Rijdt Max Verstappen straks met een VAG-motor?

Het zou niet de eerste keer zijn.

Geruchten over toetreding van de Volkswagen Group tot de Formule 1 zijn al bijna net zo oud als de Volkswagen Group zelf. Toch is het er tot dusver nooit van gekomen. Wat niet meehielp was het feit dat ene F. Piëch fel tegenstander was van deze plannen. Hij had namelijk een gloeiende hekel aan Bernie. En Piëch had naar het schijnt een aardige vinger in de pap bij de Volkswagen Group.

Enfin, Piëch is er niet meer en in de Formule 1 gebeurt intussen ook een hoop. Hoe zijn de kaarten op dit moment geschut? Nou, niet ongunstig, als we de berichten moeten geloven. Er zijn namelijk nieuwe motorregelementen in aantocht voor 2025/2026 en dat zou een toetreding van de Volkswagen Group tot de Formule 1 mogelijk moeten maken. Sterker nog: er wordt naar verluidt druk onderhandeld om dit voor elkaar te krijgen.

Bij de onderhandelingen speelt één specifiek onderdeel een belangrijke rol: de MGU-H. Dit onderdeel van het ERS (Energy Recovery System) dient om de uitlaatgassen die uit de turbo komen om te zetten in elektriciteit. Een meer uitgebreide uitleg is te lezen op de website van de Formule 1, voor de geïnteresseerden.

Je kunt je voorstellen dat dit allemaal vrij complexe techniek is. En hoe complexer de techniek, hoe hoger de drempel voor Volkswagen is om in de Formule 1 te stappen.

Daarom wordt er nu onderhandeld over het laten vallen van de MGU-H. Red Bull is voor omdat dit het ontwikkelen van een motor in eigen huis weer een stukje eenvoudiger maakt.

Omdat Red Bull en Volkswagen dus gemeenschappelijke belangen hebben zijn de twee partijen bondgenoten in dezen. De samenwerking zou zelfs nog een stap verder gaan: er wordt ook gesproken over een technische samenwerking tussen Red Bull en Volkswagen.

De rol van Mercedes in deze kwestie is ook interessant. Zij hebben wel baat bij het behouden van de MGU-H, maar ze zijn de beroerdste niet. GPfans meldt namelijk dat Mercedes bereidt is water bij de wijn te doen. Als onderdeel van een onbekend compromis zou Mercedes akkoord willen gaan met het schrappen van de MGU-H. Daarmee zouden ze de komst van Volkswagen in de F1 mogelijk maken. Wie weet gaat het dan toch eindelijk gebeuren. Of niet.

Hoe dan ook: als de Volkswagen Group in de Formule 1 komt, zal dat niet onder de naam Volkswagen zijn. Dat zou niet echt stroken met de focus op EV’s. Het zou dan dus Audi of Porsche worden.

Foto: Max Verstappen in een Red Bull F3-auto met Volkswagen-power (credit: Stefan Brending)