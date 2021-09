Gespot: 2x een opvallende Porsche 992 Cabrio

De vraag is: welke valt het meest in positieve zin op?

Geheel volgens de verwachting rijdt de Porsche 992 inmiddels in grote getale rond in Nederland. Als geen ander merk weet Porsche een sportwagen aan de man te brengen die minstens anderhalve ton kost (en meestal een stuk meer)

Als je een beetje boven het maaiveld uit wil steken doe je er goed aan een Porsche 992 te bestellen die niet is uitgevoerd in grijs of zwart. Je kunt ook nog een stapje verder gaan en je auto echt een unieke look geven. Op Autojunk verschenen deze week twee voorbeelden daarvan. De eigenaren van deze auto’s hebben allebei op hun eigen manier iets uniek gemaakt van hun Porsche 992 Cabrio.

Porsche 992 Carrera 4S Cabriolet Techart

De eerste van de twee is een buitengewoon vers exemplaar, die werd gespot in Enschede. Je wist het misschien nog niet, maar we zijn inmiddels al bij de N aanbeland met de kentekens. Het kenteken op deze auto is nog maar drie dagen oud.

In de basis is het niet de meest bijzondere uitvoering, want het betreft een Carrera 4S. Deze is alleen niet helemaal standaard, zoals zelfs de slechtzienden in ons midden zullen opmerken. Deze Carrera 4S is namelijk uitgerust met een grote en – we kunnen wel zeggen – discutabele spoiler. Deze is afkomstig van Techart, evenals de velgen en nog wat carbon accessoires.

De striping is dan wel weer origineel Porsche. Althans, daar gaan we even vanuit, want Porsche levert dergelijke striping af fabriek. Of Techart ook nog wat met de motor heeft gedaan kunnen we helaas niet zien aan de buitenkant. Zo niet, dan heeft deze Porsche 450 pk. Waarmee je natuurlijk ook niks tekort komt.

Porsche 992 Turbo S Cabriolet

Ook in onze hoofdstad werd een opvallende Porsche 992 gespot. Deze auto bewijst dat je jezelf ook kunt onderscheiden zonder het in de foute hoek te zoeken. Dit exemplaar is uitgevoerd in een prachtige donkerblauwe kleur met zilverkleurige striping en dito velgen. De gele remklauwen zorgen voor een mooi contrast. Kortom: dit is hoe je een 992 samenstelt.

Het is ook de snelste cabrio die Porsche in het gamma heeft, want we kijken hier naar een Turbo S. Deze heeft maar liefst 200 pk meer dan een Carrera 4S, wat het totaal op 650 brengt. Genoeg om in 2,8 seconden van 0 naar 100 te knallen. Striping is niet gebruikelijk op een 911 Turbo, maar als je naar deze cijfers kijkt is het eigenlijk niet misplaatst.

Met de 992 Turbo S heb je een fantastische allrounder, maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Voor dit exemplaar is €292.150 betaald. De Carrera 4S hierboven heeft ‘slechts’ €213.787 gekost. Dat is overigens exclusief de Techart-goodies, dus uiteindelijk zal het prijsverschil tussen deze twee auto’s kleiner zijn.

Wellicht heb je tussen de regels door kunnen lezen naar welk van deze twee auto’s de voorkeur van ondergetekende gaat. Laat vooral weten in de reacties welke 992 Cabrio jullie het meest geslaagd vinden.

Foto’s 992 Carrera 4S Techart: @kp92

Foto’s 992 Turbo S Cabrio: @thomcarspotter