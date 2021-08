Ford Focus ST Edition is doekje voor het bloeden

De Ford Focus ST Edition is de dikste ST die een RS-variant moet opvbangen.

De Ford Focus RS is een van de meest hardcore auto’s in zijn klasse. Daar waar een Golf R altijd redelijk behoudend en bescheiden is en een Mégane R.S. een verfijnd precisie-instrument, is de Focus RS een lekkere onbehouwen vlegel. De Golf R is aanvankelijk meer een Zwitsers zakmes. De Mégane R.S. is echter een Samurai-zwaard. De Focus RS, dat is ten slotte een stapel bakstenen. Niet verfijnd, wel effectief.

Helaas komt er geen Focus RS ditmaal. Nu zegt Ford dat wel vaker. Ook bij de DBW, DA3 en DYB generaties werd het model telkens uitgesteld. Maar nu komt er écht geen Focus RS. Te duur om te maken, te weinig afnemers en het ergste: te veel CO2. Gelukkig is er met de Ford Focus ST Edition een doekje voor het bloeden.

Babyblauw

Het is niet zomaar een speciaaltje in een geweldige babyblauwe lakkleur. Het moet volgens Ford ook daadwerkelijk een betere Focus zijn om hard mee te rijden. Kijk, dat horen we graag! De speciale editie is namelijk standaard voorzien van een schroefset van Ford Performance. De voorzijde staat nu 10 millimeter lager, de achterzijde zelfs 20 millimeter.

Daarbij zijn de dempers 12% stijver qua rebound. De veren zijn 50% straffer dan standaard. Dit zijn volgens Ford de beste settings, maar je krijgt een document mee waarop staat hoe je je onderstel het beste kunt afstellen afhankelijk van de ondergrond. Handig!

Ook moeten de wielen zorgen voor een beter rijgedrag. Ze zijn een stukje lichter dan de standaardwielen. Dit zorgt dientengevolge voor een gewichtsreductie van 10% qua onafgeveerd gewicht.

Motor Ford Focus ST Edition

Als het gaat om prestaties op papier verandert er niet veel. Gebleven is de 2.3 liter grote EcoBoost-viercilinder met 280 pk. Dankzij een elektronsch sperdiff kun je in 5,7 seconden naar de 100 km/u knallen. De topsnelheid is uiteraard begrensd op 250 km/u.

Je kunt de Ford Focus ST Edition herkennen aan enkele hoogglans zwarte details. Dat is uiteraard helemaal in anno 2021. Zo zijn de spiegelkappen, grille, achterspoiler, diffuser en het dak in hoogglans zwart afgewerkt. In combinatie met de babyblauwe lak en zwarte wielen is het de perfecte auto als je deze Range Rover Sport Ultimate Edition ook in de garage hebt staan.

De Ford Focus ST Edition gaat waarschijnlijk niet naar Nederland komen. Voor nu is auto namelijk alleen in het Verenigd Koninkrijk aangekondigd en gaat ‘ie 35.785 pond kosten. Wellicht dat je de onderdelen los kunt bestellen om zo je eigen versie in Nederland te bouwen. Het is overigens niet de eerste ‘ST Edition’, want nog niet zo lang geleden introduceerde Ford de Fiesta ST Edition.

