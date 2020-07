‘Goedkope’ BMW Z8 te koop bij onze zuiderburen

Een redelijk unieke kleur op de BMW Z8.

Deze heerlijke plaatjes kunnen we je niet onthouden. Bij onze zuiderburen -voor degene zonder topografische kennis: in België- staat een heerlijk uitgevoerde BMW Z8 te koop. Mocht je nu geen kennis hebben van de E52: met ‘heerlijk uitgevoerd’ gaat het niet over de opties. Iedere Z8 is namelijk precies hetzelfde uitgevoerd, op de kleur van het exterieur en het interieur na. Zoals gewoonlijk zijn de grijze en zwarte muizen iets rijkelijker vertegenwoordigd. De waarde is naast de staat dus ook nog erg afhankelijk van de (wan)smaak van de eerste eigenaar. De smaak van de eerste eigenaar van deze BMW Z8 is iets unieker dan gemiddeld, oordeel zelf.

De rode BMW Z8 die te koop staat

De kleur: gewoon rood. De eerste eigenaar besloot deze kleur ook door te trekken naar het interieur waardoor het dashboard en de stoelen ook in rood leer zijn gehuld. Onder de kap zit de 4.9L V8 die goed is voor 400 pk en 500 Nm koppel. Schakelen doe je met de zesbak. Als je daar bedreven in bent moet je hem in 4,7 seconde naar de 100 km/u kunnen krijgen. Dit exemplaar zag het levenslicht in november 2000. In de laatste twintig jaar heeft hij wel wat ervaring opgedaan want de teller staat op 171.130 kilometer.

De Z8 in een notendop

De eerder genoemde 4.9L V8 motor is de S62 motor van BMW. Deze werd door het merk ook in de E39 M5 gelepeld. In tegenstelling tot de M5 was er in de Z8 alleen een handbak aan deze motor te koppelen. De motor is dan ook het enige wat er over is gelepeld uit een andere BMW. Alles, zelfs de knopjes voor de stoelverstelling, is speciaal voor de BMW Z8 ontworpen. De Z8 is geproduceerd van 2000 t/m 2003 in een oplage van 5.706 stuks waarvan enkele werden omgedoopt tot Alpina. Zoals gezegd kon je geen opties aanvinken. Zaken als een elektrisch verstelbare stoel, stoelverwarming, een hardtop met verwarmde achterruit, Harman Kardon geluid en een Motorola telefoon uit het jaar 0 waren standaard. De BMW Z8 is een echte mix tussen klassiek en modern. Zo heeft de E52 een moderne startknop. De eerste eigenaar van het exemplaar dat te koop staat in België kon voor het leder kiezen tussen rood, zwart en beige.

Te koop

De BMW Z8 die bij onze zuiderburen te koop staat heeft dan al wat ervaring en is niet zo gelimiteerd als de Alpina Roadster V8 maar heeft wel een unieke kleurstelling en een gunstig prijskaartje. De vraagprijs voor dit exemplaar bedraagt 149.900 euro.

De website van Bavaria Motors is zeker goed voor wat uren kijkplezier. Naast de BMW Z8 hebben zij nog een aantal bijzondere auto’s te koop. Van een doodgewone BMW X1 met een vraagprijs van 28.900 euro tot de zeldzame eerste Porsche 964 3.8 RSR Le Mans Pack met een vraagprijs net onder de zeven cijfertjes (999.999 euro).