Lamborghini onthult trackbeest: Essenza SCV12 is hier!

In een oplage van veertig stuks, track only.

Eind 2019 kondigde Lamborghini aan dat zij mee wilde doen met de Hypercarklasse in Le Mans 2021. Nu komen ze met een gelimiteerde track only hypercar. Toeval of is de op de Aventador gebaseerde Lamborghini Essenza SCV12 de basis voor de auto die in 2021 voor het merk zal rijden?

Lamborghini Essenza SCV12 is goed voor 830 pk

De Lamborghini Essenza SCV12 werd geproduceerd door Squadra Corse, de racedivisie van Lamborghini. De snelste atmosferische motor van het merk, de V12 6,5 liter, geeft het beest 830 pk. De auto leunt op de integrale Xtrac zesbak en kleeft aan het asfalt met Pirelli slicks die op 19 of 20 inch magnesium liggen. Afremmen doet de Lamborghini Essenza SCV12 met Brembo schijven en klauwen.

Downforce voor het circuit

De hypercar is voorzien van een dubbele lichtinlaat op de motorkap, luchtinlaat op het dak, een splitter aan de voorkant en vleugeltjes bij de zijinlaten. Dit aeropakket is op de Lamborghini Essenza SCV12 samen met de grote verstelbare achterspoiler is volgens Lamborghini goed voor 1200 kg downforce bij 250 kilometer per uur. Het uitlaatsysteem is voorzien van een dubbele pijp.

Track only hypercar

Ook aan de carrosserie is te merken dat het hier om een track only hypercar gaat. Deze bestaat namelijk uit drie delen zodat er makkelijk iets aan te vervangen is tijdens een trackday. Het typische Y-motief van Lamborghini is terug te zien tussen de FIA goedgekeurde carbon racestoelen. Aan de buitenkant is het ‘nieuwe’ zeshoekige patroon terug te vinden in de lampen. Het interieur is bekleed met alcantara en carbon. Alà Formule 1 is het stuur voorzien van de nodige telemetrie.

Niet alleen de Lamborghini Essenza SCV12

Mocht je in de positie zijn een van de veertig Essenza SCV12’s aan te kunnen schaffen krijg je niet alleen de auto. Je wordt lid van de exclusieve club of zoals Giorgio Sanna (hoofd Lamborghini Motorsport) het mooi weet te brengen:

Klanten kunnen …. deel uitmaken van de Lamborghini Squadra Corse familie.”

Je kunt dan rekenen op een privé parkeerplaats in de vorm van een garage met 24u live cams om jouw Lamborghini Essenza SCV12 elke minuut van de dag te kunnen volgen, maar ook een race-opleiding en een technische staff. Lamborghini regelt dan ook de nodige trackdays voor je.