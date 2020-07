‘Bestuurders elektrische auto’s maken vaker schade’

Automobilisten in een EV maken twee keer zo vaak brokken.

Het schijnt dat bestuurders van elektrische auto’s grotere brokkenpiloten zijn dan bestuurders van een auto met brandstofmotor. Gemiddeld rijdt die laatste groep eens in de acht jaar schade terwijl dat bij EV’s gemiddeld eens per vier jaar is. Dit concludeert een verzekeringsmaatschappij uit “de ontwikkelingen in de branche”. Er wordt niet alleen meer schade gereden maar de kosten van schades aan elektrische auto’s zijn ook hoger. Volgens de onderzoekers. Toch willen steeds meer Nederlanders elektrisch gaan rijden.

Meer schades dan brandstofauto’s

Er zit volgens de onderzoekers een groot verschil in het aantal schades per soort EV. Grote luxe elektrische auto’s maken zelfs eens per drie jaar schade en hebben veertig procent vaker schade. Kleine elektrische auto’s maken tien procent minder dan gemiddeld schades. Het schaderisico is dus het grootst bij grote luxe elektrische auto’s, zo concludeerde Voogd & Voogd Verzekeringen.

Hogere kosten schade elektrische auto’s

De onderhoudskosten van een elektrische auto zijn lager dan die van auto’s met een verbrandingsmotor. De andere kosten zijn daarentegen weer hoger. Onderdelen van elektrische auto’s zijn flink aan de prijs waardoor herstelwerkzaamheden duurder uitpakken. De kans dat hierdoor de premies voor het verzekeren van elektrische auto’s stijgen is te verwachten.

De premies zullen niet alleen stijgen door de dure onderdelen. De verzekeringsmaatschappijen erkennen de standaard beveiligingssystemen van veel elektrische auto’s ook niet. Veel maatschappijen eisen een peilzender maar die kan in bijvoorbeeld een Tesla lastig in worden gebouwd volgens de SCM-richtlijnen. Het standaard volgsysteem van Tesla staat niet in verbinding met de meldkamer en voldoet daarom ook niet.

Bijna een derde Nederlanders wil EV

De populariteit van elektrische auto’s is terug te zien aan het leegraken van de subsidiepot. Voor dit jaar is de pot al helemaal leeg. Duizend ondervraagden gaven aan of zij interesse hadden om elektrisch te gaan rijden. 31 procent van de Nederlanders wil binnen vijf jaar elektrisch rijden. Onder jongeren (18-34 jaar) is dit percentage zelfs 41 procent. Volgens Hans de Kok, directeur van Pricewise, kopen de meeste Nederlanders toch liever een tweedehands auto en is dat aanbod nog klein. Een op de tien Nederlanders wilt zelfs nooit gaan stekkeren.

Mocht Nederland spontaan aan de elektrische auto gaan zullen de premies dus als dit onderzoek klopt gaan stijgen omdat schade duurder is en vaker voorkomt.

Bron: Pricewise / Foto: Tnthomas@autojunk