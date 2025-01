Goh! Met een Ferrari het strand op gaan is geen goed idee

Hier een reminder dat een Ferrari niets op het strand te zoeken heeft.

Als je ooit in het bezit komt van een Ferrari of je huurt er eentje. Doe één ding in elk geval niet. En dat is op het strand rijden. Zelfs met een Purosangue zou je vroeg of laat in de problemen kunnen komen. Met een California T is het in elk geval sowieso een verschrikkelijk dom idee. Dat het mis kan gaan en consequenties heeft is hier te zien.

Twee toeristen uit Mumbai namen een Ferrari California T voor een ritje naar Revdanda Beach. Een strand, zo’n 3 uur ten zuiden van de stad in India. Tot zover een plausibel verhaal. Want in de stad met een supercar rijden is geen hol aan. Natuurlijk ga je dan wat leukere wegen opzoeken. Aan de kust met mooi uitzicht. Helemaal top.

Maar blijf dan wel op de weg. Ga niet onderzoeken of zand plus Ferrari een goede combinatie is, want deze California T werd onderdeel van een reddingsoperatie op het strand. De toeristen vonden het een leuk idee om te gaan picknicken op het strand en de Italiaanse supercar werd daadwerkelijk het strand opgereden. Natuurlijk stond het ding in een mum van tijd vast.

Het blijft India, dus de reddingsoperatie verliep wat anders dan we hier in het Westen gewend zijn. Een kar getrokken door stieren werd gebruikt om de Ferrari uit het zand te krijgen. Aan de voorbumper werd een touw gebonden. Het werkte nog ook, want de auto kwam los.

Ferrari vast op het strand

Eind goed, al goed? Nou, nee niet helemaal. De politie vond er ook wat van. De bestuurder is aangeklaagd voor roekeloos rijgedrag en het in gevaar brengen van anderen op het strand. De toeristen werden aangeklaagd naar aanleiding van beeldmateriaal. Want ja, een Ferrari die vaststaat op het strand en losgetrokken wordt door stieren. Dat trekt nogal de aandacht. Heel gek. Men filmde het gebeuren en die beelden werden uiteindelijk door de politie geanalyseerd, met een aanklacht tot gevolg.

De wijze les van dit alles? Hou je Ferrari California T, of elk ander model van het merk dan ook, lekker ver van het strand. Geniet van de auto op de weg. Picknicken. Hartstikke leuk. Maar parkeer dat ding op de parkeerplaats. Niet op het zand. Namens alle reddingsorganisaties wereldwijd, bedankt.

Beelden: Pune Pulse via X