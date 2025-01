Hoogtijdagen van de succesvolste sportwagen zijn geweest?

Is het een zwakkere economie, of is de succesvolste sportwagen gewoon niet meer zo succesvol?

Na jaren van records moesten diverse autofabrikanten in 2024 een stapje terug doen. De auto-industrie werd flink geraakt door een afkoelende economie. Met name in China liepen de autoverkopen terug en dat hebben de grote merken gemerkt.

Ford Mustang verkopen

Zoomen we in op auto’s die wij leuk vinden, dan moet je het toch hebben over de Ford Mustang. Met een leuke dikke motor al jaren onbetaalbaar door het fantastische Nederlandse belastingklimaat. In de Verenigde Staten kun je een nieuwe ‘Stang nog wel voor een fatsoenlijke prijs rijden. Maar in thuisland Amerika doet de succesvolste sportwagen ter wereld het helemaal niet zo lekker.

In 2024 wist Ford slechts 44.003 exemplaren van de Mustang in Amerika te verkopen. Dat is nieuws, want niet eerder verkocht het merk zo weinig auto’s van dit model in de geschiedenis van de Mustang. Het zijn vrij lage aantallen voor zo’n groot land als de Verenigde Staten.

Mach-E verslaat de échte Mustang

Wat misschien nog wel pijnlijker is voor de Ford-veteranen in hart en nieren is dat de Mach-E zelfs beter verkocht dan de sportwagen. Toen het merk de Mach-E onthulde schreeuwde menig liefhebber moord en brand over het gebruik van de Mustang-naam voor deze elektrische crossover. Inmiddels is dit verbasterde model succesvoller dan het origineel. Hoe tijden kunnen veranderen. De Mach-E werd 51.745 keer verkocht. Zelfs de elektrische F-150 Lightning deed het met 33.510 stuks niet slecht.

Het is makkelijk om meteen de economie de schuld te geven van de tegenvallende Ford Mustang verkopen. Want de meeste autofabrikanten hebben te maken met dalende verkopen toch? Kijk bijvoorbeeld naar een Tesla. Ja, dat klopt. Echter heeft de Mustang al jarenlang te maken met een verkoopdaling, met 2023 als uitzondering.

Zoals de kop al stelt. Misschien liggen de hoogtijdagen van de succesvolste sportwagen ooit achter ons. Ford is er zelf gelukkig wat optimistischer over. Neem nu de brute Mustang GTD, het valt het merk te prijzen dat ze in deze tijden met zo’n wapen op de markt komen.