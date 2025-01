Hoera: betaalbare Liberty Walk tuning voor MX-5 ND

Eindelijk een betaalbare creatie van Liberty Walk, dit keer op basis van de Mazda MX-5 ND.

Kijk, laten we eerlijk zijn. Die popnagel creaties van Liberty Walk, bijvoorbeeld op basis van de Ferrari F40, zijn leuk. Maar betaalbaar? Nee, aan een Ferrari F40 komen is voor velen van ons niet weggelegd. Laat staan dat je de ballen hebt om deze ook nog eens om te bouwen tot een Liberty Walk.

Liberty Walk doet de MX-5 ND

Deze vorm van tuning is eigenlijk veel meer van toepassing op betaalbare auto’s. Eindelijk doet de Japanner dat met een auto van het volk: de Mazda MX-5 ND! Het is überhaupt bijzonder dat het merk er zolang over gedaan heeft om deze guitige roadster aan te pakken. De MX-5 ND is toch het symbool van rijplezier uit Japan. Je zou dan denken dat een Japanse tuner deze nationale trots op wielen direct aan zou pakken. Maar nee, het heeft even geduurd.

Beter laat dan nooit zeggen we dan. De Liberty Walk widebody staat de MX-5 ND bijzonder goed. Het is vervolgens wel een must om de motor aan te passen. Want heel eerlijk, 131 of 184 pk met zo’n uiterlijk. Dat is natuurlijk kolder. Dus hup, schroef er een dikke turbo op zodat de roadster ook nog eens een beetje vooruit te fikken valt.

Het mooie is. Een Mazda MX-5 ND is een betaalbare auto en de tuning is ook niet onbereikbaar. Voor omgerekend 5.630 euro kun je de kit van Liberty Walk op je MX-5 ND plakken. Dat is nog te overzien, toch? Heb je liever het spul met carbon onderdelen opsmuk, ja dan moet je wat dieper in de buidel tasten. Omgerekend 7.525 euro hebben we het dan over.

Voor minder dan 10 mille is je MX-5 ND op zo’n manier omgebouwd dat het schattige imago de prullenbak in kan. Dat gaat liefhebbers én haters opwekken. Aan welke kant jij staat mag je zelf bepalen. Ik vind het wel geinig. Toetsenbord erbij en gaan.