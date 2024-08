Ferrari’s gaan als warme broodjes!

Zo gaan de verkopen bij Ferrari! Spoiler: ze vliegen de deur uit.

Iedereen droomt ervan en steeds meer mensen kunnen het kennelijk betalen! Ferrari heeft in de eerste helft van 2024 meer auto’s verkocht dan verwacht. Dus voor de rest van het jaar kan de omzet- en winstverwachting omhoog.

Die stijging zit vooral in de verkopen in Europa en het Midden Oosten. Daar werden 3.200 Ferrari’s verkocht en dat is een stijging van 2 procent. In China, Hong Kong en Taiwan zit de klad erin, een daling van 19 procent.

In totaal verkocht het Italiaanse sportautomerk 7.044 auto’s in de eerste zes maanden van 2024. Daarmee steeg de nettowinst met 21 procent naar 765 miljoen euro. In de eerste helft van 2023 was dat nog “slechts” 631 miljoen euro. Goede business dus.

Meer dan de helft op dinosap

Ferrari blikt nog even los terug op het afgelopen tweede kwartaal. Meer dan de helft van de verkochte auto’s (52 procent) was een auto met enkel een verbrandingsmotor. De rest waren hybride auto’s.

Volledig elektrische auto’s heeft het merk nog niet, die worden eind volgend jaar verwacht. Op dit moment zijn er vier hybrides en acht “normale” modellen te koop.

Bestsellers

De best lopende modellen van het merk uit Maranello zijn de Purosangue (Nederlandse vanafprijs 533.668 euro), de Roma Spider (vanaf 312.341 euro) en de Ferrari 296 GTS (vanaf 339.561 euro).

We zouden graag zeggen, voor dat geld koop je een aardig huis, maar dat valt tegenwoordig aardig tegen…

Nederlandse Ferrari verkopen

Dan kijken we nog even naar Nederland. Zijn er ook nog een beetje Ferrari’s op Nederlands kenteken gezet in de eerste helft van 2024. Nou, best wel eigenlijk. Om precies te zijn 69 stuks.

Koploper in Nederland is de Ferrari 296 GTS. Maar liefst vijftien keer werd er dik 330 duizend euro afgetikt. De tweede plaats in ons land is voor de Ferrari SF90 Spider. Dertien keer is deze auto al op kenteken gegaan dit jaar in ons land. Negen keer was het een Ferrari Purosangue die een gele plaat kreeg.